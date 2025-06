Interessante Resonance – A Plague Tale Legacy onthuld

De Xbox Games Showcase 2025 zit er weer op en er zijn ontzettend veel nieuwe games aangekondigd voor het platform. Een paar jaar geleden kwam Asobo Studio uit met de Plague Tale games en nu is het de beurt voor het vervolg. Resonance – A Plague Tale Legacy!

In 2019 kwam Asobo Studio uit met A Plague Tale – Innocence. Nu een paar jaar later staat dus al weer de derde game in de franchise op het programma. Het eerste spel kwam uit met een aardige Metacritic score en het tweede deel met de titel Requiem deed het zelfs nog een stukje beter.

Resonance – A Plague Tale Legacy

Dus, wat weten we van deze nieuwe game in de franchise af? We weten dat je speelt met Sophia in deze game en dat het spel zich vijftien jaar voor de gebeurtenissen van Requiem af speelt. Sophia is een jonge plunderaar en is vastbesloten om de geheimen uit haar verleden te ontrafelen.

Sophia gaat naar een eiland genaamd Minotauruseiland waar veel dodelijke proeven, puzzels en een leger om tegen te vechten te wachten staat. Dat zijn pas het begin van haar problemen dit avontuur want het echte gevaar moet dan zich nog de kop opsteken. Er wordt gezegd dat maar een handjevol mensen ooit is teruggekomen van het eiland, dus pas op waar je loopt!

Resonance – A Plague Tale Legacy beloofd weer een mooi spel te worden zoals we gewend zijn van deze ontwikkelaar. De vorige games zagen er gewoon erg goed uit en het verhaal is zeker een aanrader om te spelen.

Resonance – A Plague Tale Legacy heeft nog geen vaste releasedatum maar we kunnen wel alvast zien in de trailer dat die uit komt volgend jaar. Heb jij ook zo zin in deze game of laat jij hem aan je voorbij gaan? Laat het ons weten! Wanneer er meer informatie is kun je dit natuurlijk lezen op onze website.