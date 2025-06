Wild Hearts S op de Nintendo Switch 2 ziet er ruw uit

Met de aankondiging van de Nintendo Switch 2 lieten Nintendo en Koei Tecmo zien dat Wild Hearts in de vorm van Wild Hearts S verschijnt op de Nintendo Switch 2. De game is nu al vooruit te bestellen en verschijnt al op 25 juli, maar misschien wil je die liever overslaan als de recente gameplay beelden bekijkt.

Koei Tecmo heeft onlangs een uitgebreide video uitgebracht waarin ze samen op jacht gaan en onder andere een Lavaback monster verslaan. In de getoonde beelden zien we de game die draait op een Nintendo Switch 2. Ondanks dit feit zou je misschien denken dat de game niet op een Nintendo Switch 2 draait, maar juist een Nintendo Switch (1).

Wild Hearts S ziet er namelijk behoorlijk ruw uit op Nintendo’s nieuwste console. De textures hebben een lage resolutie, er is sprake van veel pop-in en de game draait op 30 FPS, maar die zal waarschijnlijk niet locked of heel stabiel zijn. Mocht je de mogelijkheid hebben om deze game te spelen op een ander platform, raden we dat absoluut aan. Ook al is de perfomance ook op andere platformen niet altijd geweldig.

Wild Hearts S ziet er ruw uit!

Twee jaar geleden speelde wij Wild Hearts al op de PlayStation 5 en hier hebben we ook een review van gedeeld. Over het algemeen waren we ontzettend dik tevreden over deze Monster Hunter achtige game. Het speelt heerlijk en de toevoeging van de Karakuri is een mooie toevoeging aan de formule. Een groot nadeel aan Wild Hearts is altijd al geweest dat de performance wisselvallig is. Framedrops zijn frequent en de game ziet er ook niet per se waanzinnig mooi uit. Helaas was de game ook geen groot succes, waardoor verdere ondersteuning al snel afzwakte en de game nu al enige tijd niet meer wordt geüpdatet.

Of de Nintendo Switch 2 versie voor een nieuw leven kan zorgen betwijfel ik, vooral gezien de staat waarin de game verkeerd zoals getoond in de developer video. Dit kan uiteraard nog verbeterd worden, maar we hebben gezien dat Wild Hearts om de een of andere manier gewoon ontzettend zwaar draait en de Nintendo Switch 2 heeft hier kennelijk ook veel moeite mee, zelfs met enorm veel settings teruggeschroefd.