Review: Stellar Blade (PC)

[Deze review is performance gefocust, er zijn geen mogelijke spoilers aanwezig].

Sinds SHIFT UP had gezegd dat Stellar Blade dankzij zijn succes ook een verschijning maakt op PC, zitten fans al klaar om deze hete game zelf mee te maken. Eve maakt het op PC misschien nog warmer dan we op de console al kregen.

Iets meer dan één jaar geleden dook onze collega Malvin head-first in deze unieke action RPG van de koreaanse studio SHIFT UP. Stellar Blade ging kort voor zijn release door het leven als Project EVE, een titel die net snel een belletje laat rinkelen.

Toch laat de huidige naam Stellar Blade wel een belletje rinkelen, voornamelijk door Eve zelf en haar rondingen. De combat is misschien als tweede maar zeker niet te missen in een uitdagende game waar combat centraal staat.

“Alles in de combat van Stellar Blade voelt belonend en als het eenmaal klikt, kan je niks meer doen dan verliefd worden op hoe vloeiend de game speelt.” – Malvin, over Stellar Blade’s combat in zijn review.

De eerste indruk van de game, kun je lezen in Malvin’s volledige review. De review die hier onder verder gaat, focust zich volledig op de prestaties en gameplay ervaring van de port op PC.

Indrukwekkend maar vereisend

Stellar Blade zag er op console al goed uit. We hebben genoeg foto’s voorbij zien komen van Eve in combat met de meest uitdagende outfits in risque pose’s, en dat mid-combat. De omgeving daarintegen zag er solide uit maar niets heel imposants.

PC spelers kunnen dan ook dezelfde verwachtingen gaan stellen. De wereld ziet er solide uit, maar de karakters krijgen in deze versie van de game toch nét een beetje meer liefde. Voornamelijk omdat de game op PC gewoon meer resources kan gebruiken én veel meer power bevat dan een console dat heeft. Hierdoor ziet alles er gewoon een stukje scherper uit, voornamelijk de karakters.

Stellar Blade is gespeeld geworden op een resolutie van 2560×1440, met een preset setting van “very high”. Dit zijn de specs van de PC:

Intel I9-10900k

16 GB DDR5 Werkgeheugen

GIGABYTE RTX 3080 (12GB)

Philips M140 M.2 SSD

Qua prestaties is de game best vereisend en heb je al een goede computer nodig om het spel te spelen, echter gaat de game altijd uit van een worst-case scenario. Hiermee bedoel ik dat de game een aanbeveling doet voor de beste graphic settings. De game stelt zich dan in op een scenario waar er veel op het scherm gebeurt, zodat je gameplay ervaring wel stabiel blijft.

Dit vond ik eerst tamelijk raar, want de indicator van prestaties zei dat ik potentiëel frame drops zou krijgen maar deze nauwelijks heb gemerkt, ook als ik de graphics omhoog krikte. Pas bij een plek waar veel beweging en acties was realiseerde ik mij pas dat de aanbevolen settings de way to go is, desondanks het lijkt alsof je PC meer aankan.

De game loopt verder heel soepel en vloeiend indien je wat krachtigere hardware hebt. Over het algemeen heb ik geen slechte ervaring gehad met de game en is hij indrukwekkend goed geoptimalizeerd. De gameplay ervaring is nóg beter dan dat hij op PS5 was, dus zeker een aanrader mocht je de game nog niet gespeeld hebben.

Nieuw in de PC versie

Stellar Blade voor PC heeft meer liefde gekregen en zijn er meerdere dingen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld (super)ultrawide support, zijn de graphics voor PC geoptimalizeerd, is er een mogelijkheid om de omgeving een extra boost te geven met de 4K texture pack én kun je de volledige gameplay ervaring beleven met een DualSense-controller zoals hij oorspronkelijk is bedoeld.

Waar we voornamelijk naar uitkijken, en helaas nog niet konden testen, is de officiële mod support die de game gaat krijgen. SHIFT UP heeft dit een tijdje geleden bekend gemaakt en met een protagonist als Eve is het niet de vraag óf het fout gaat maar eerder wanneer..

Ook is het ondertussen van zelfsprekend dat pc port’s van Sony games een “complete edition” zijn. Zo krijg je bij deze game namelijk ook de nieuwste uitbreiding van de mobile game cross-over “Stellar Blade x NIKKE” en kun je ook de NieR: Automata uitbreiding spelen.

De nieuwste uitbreiding met NIKKE hebben we helaas nog niet kunnen checken maar gaan we in de komende dagen ook voor jullie bekijken, daarover binnenkort meer!

In het kort

Stellar Blade heeft zijn weg gevonden naar de pc, en fans kunnen zich opmaken voor een nog indrukwekkendere ervaring. Deze action RPG van de Koreaanse studio SHIFT UP was al een succes op consoles, maar de pc-versie tilt de game naar een hoger niveau dankzij verbeterde grafische prestaties en extra features.

De gameplay van Stellar Blade draait om uitdagende en belonende combat, waarbij vloeiende gevechten de kern vormen. Spelers kunnen rekenen op een scherpe visuele upgrade, vooral in karaktermodellen, dankzij de extra kracht van pc-hardware. De game ondersteunt hoge resoluties, ultrawide-schermen en een 4K texture pack, waardoor de wereld nog gedetailleerder aanvoelt.

Qua prestaties vraagt de game aardig wat van je systeem. Zelfs met geoptimaliseerde instellingen blijft het een vereisende ervaring, waarbij frame drops in drukke scenario’s minimaal zijn. Toch weet Stellar Blade een stabiele gameplay te behouden dankzij de slimme automatische configuratie-opties.

Nieuw is ook de officiële mod support, een functie die ongetwijfeld tot creatieve en misschien zelfs bizarre resultaten zal leiden. Daarnaast bevat deze pc-versie uitbreidingen zoals “Stellar Blade x NIKKE” en “NieR: Automata”. Kortom, deze port levert een verfijnde ervaring voor zowel nieuwe als terugkerende spelers

Stellar Blade is vanaf nu te verkrijgen voor PC via Steam voor een prijs van €69,99.