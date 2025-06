Review: The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition)

De Switch 2 brengt helaas geen nieuwe Zelda game met zich mee, maar zien we wel twee upgrades van geliefde games terug waaronder ook Tears of the Kingdom . Eindelijk krijgen we dé gameplay ervaring die we op launch graag hadden willen zien.

De Switch 2 console is een flinke upgrade van het origineel en dat zien we zeker terug in games zoals The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. De game heeft een volwaardige Switch 2 Update gekregen die gratis is voor Nintendo Switch Online leden. Heb je geen Switch 2 Online maar wil je toch genieten van de upgrade, dan kun je deze ook los kopen voor €9,99 via de Nintendo eShop.

Gratis of niet, de upgrade is het zeker waard en geeft de hele gameplay ervaring een nieuwe feel. Over het algemeen heeft de game gewoon een betere feel gekregen ten opzichte van zijn initiële release op de Switch 1. Check zeker onze initiële review van de game!

Zo hebben we niet alleen een soepelere gameplay ervaring gekregen maar zien we ook meer van de wereld dankzij een grotere render afstand en meer detail in de textures.

Laten we gaan kijken naar de verbeteringen die ons aangeboden zijn in de Switch 2 variant van de game.

Meer in controle

Een van de grootste features van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is toch écht wel de 60FPS, zowel docked mode als handheld. Door de bump van de framerate is de game een stuk responsiever in vrijwel alles dat je doet.

Op de Switch 1 was Tears of the Kingdom al een stuk geoptimalizeerder dan Breath of the Wild, maar op de Switch 2 is het op een ander niveau. Laadschermen duren nog maar een paar tellen, menu’s poppen vrijwel direct op én omgevingen komen veel beter tot leven.

Natuurlijk werkt de hele game met een eigen gedetailleerde physics engine dus bepaalde dingen zijn nog steeds ergens sloom zoals het uitgooien van je glider na een skydive of het zwaaien van een loodzwaar wapen. Toch heb je het gevoel dat er meer controle gegeven wordt.

De nieuwe upgrades voelen zeker welkom en maakt het opnieuw spelen van de game alleen maar fijner. Toch zit er ergens iets niet lekker dat we deze game pas nu mogen ervaren in zijn volle glorie. Zelf ben ik van mening dat we nu pas de game mogen ervaren zoals het bedoeld was vanaf launch, wat ergens een beetje triest is.

Slimme distributie van vermogen

Als PC gamer die niet vaak een console aanraakt, maar toch ergens wel een zwak heeft voor console exclusives, is mij direct opgevallen dat de game gebruik maakt van een dynamische resolutie. Misschien zelfs nog een vorm van NVIDIA’s DLSS, omdat de Switch 2 een NVIDIA GPU chip gebruikt.

Bij het inladen van grote gebieden, is de game zuiver en ziet alles even netjes eruit. Er komt echter verandering zodra we in een dialoog komen en dingen naar de voorgrond gehaald worden. Bij het laden van een nieuwe camera hoek, in bijvoorbeeld een cutscene, zien we dat de game eerst het hoofdonderwerp haarscherp inlaadt. De dingen eromheen of wat niet belangrijk zijn op dat moment, worden op een lagere resolutie gerenderd wat beter wordt naarmate hoelang het object te zien valt.

Een dynamische resolutie is weliswaar niet slecht, want uiteindelijk zorgt het wel ervoor dat de target van 60FPS vrijwel altijd behaald wordt. In docked modus maakt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dan ook gebruik van upscaling om de 4K-resolutie te behalen. Upscaling is zeker niets mis mee, maar het kan wel “gerafelde” randjes met zich meebrengen die niet scherp zijn.

In handheld modus zie je minder van de dynamische resolutie en ziet alles er haarscherp uit. Een van de redenen is dan ook dat het handheld scherm 1080p is dat 60 fps pusht waardoor de console minder hard hoeft te werken. Vergeleken met een resolutie van 2K/1440p is dat een algemene performance impact van pakweg 33% en zelfs tot 55% bij een resolutie van 4K.

Zelda notes

Mocht je de game al gespeeld hebben, of pak je hem nu pas voor de eerste keer op? Maak dan zeker gebruik van de Nintendo Switch app!

In de Nintendo Switch app zijn er een aantal specifieke services voor bepaalde games. Voor Zelda games zoals Breath of the Wild én Tears of the Kingdom is het dan mogelijk om de Zelda Notes service te gebruiken.

Deze service maakt het mogelijk om de game als het ware op twee schermen te spelen. Via de app kun je verschillende dingen doen zoals een live map openen, je amiibo verzameling bijhouden met hun bijbehorende rewards, een daily bonus claimen en zelfs items én blueprints met je vrienden of community delen.

Zelda Notes is dan ook wel echt een aanrader om te installeren op je tablet of telefoon. Het geeft je nog meer controle en zelfs multitask mogelijkheden.

Zelf heb ik een aantal blueprints vanuit de community weten op te slaan en direct te gebruiken in mijn game. Zo kun je je creatie in-game toesturen naar je app, en daar een QR-code laten maken van jouw constructie. Andere avonturiers kunnen deze QR-code scannen om jouw bouwplan direct te verkrijgen in app en zo door te sturen naar hun game. Echt een win!

Tot slot

Tears of the Kingdom speelt simpelweg heel goed op de Switch 2 en de toevoeging van de Zelda Notes app brengt de game weer tot leven en maakt “samen spelen” soort van mogelijk.

Dankzij de kracht van de Switch 2 krijgt de game ook een totaal andere feel. Tears of the Kingdom wordt een stuk responsiever en een stuk leuker doordat je gewoon meer controle in handen krijgt en niet gelimiteerd wordt door de hardware.

Wel blijft het jammer dat de game pas 2 jaar na zijn release pas deze gameplay ervaring mogelijk maakt.