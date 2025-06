Review: Rune Factory – Guardians of Azuma

De Nintendo Switch 2 is hier en samen met de console verschijnen er een aantal nieuwe games. Een van die nieuwe games is Rune Factory: Guardians of Azuma. Een spin-off van een spin-off die al snel naar de top van mijn meest favoriete Nintendo Switch 2 launch gamelijst klom. Zwaard, hengel én hark in aanslag? Dan duiken we er eventjes in!

Rune Factory: Guardians of Azuma is een spin-off op de Rune Factory reeks. Rune Factory is dan weer een spin-off op de Story of Seasons (voorheen Harvest Moon) reeks. Ondanks Story of Seasons en Harvest Moon vandaag de dag beide bestaan, is Story of Seasons eigenlijk de echte Harvest Moon en heeft Natsume eigenlijk alleen de naam en characters gehouden, terwijl Marvelous met Story of Seasons de originele ontwikkelaars van de boerderijreeks onder zijn hoede heeft. De eerste Rune Factory game hete dan ook Rune Factory: A Fantasy Harvest Moon. De naam zegt het eigenlijk al. Het is een Harvest Moon game in een fantasy wereld die naast het boerderij leven ook combat toevoegde via een soort Dungeon Crawler. Ondertussen zijn er zo’n 5 genummerde Rune Factory titels met hetzelfde principe, maar nu zien we ook de komst van Rune Factory: Guardians of Azuma, die overduidelijk lijkt op zijn voorgangers, maar het toch net iets anders doet.

Harvest Moon is een van de titels uit mijn jeugd. Ik spendeerde uren in de games en speelde ze jarenlang achter elkaar. Langzaam maar zeker begon mijn liefde voor de franchise af te zwakken. Dit komt voornamelijk door het feit dat ik meer soorten games leuk begon te vinden en dus ook vaker wisselde van games, in plaats van dat ik maandenlang hetzelfde speelde. Harvest Moon is nu eenmaal een reeks die je een beetje moet bijhouden. Het is een sociale game die veel geduld en tijd van je vraagt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Rune Factory, al komt daar combat bij kijken en speel je in een veel fantasierijkere setting.

Rune Factory: Guardians of Azuma doet het net iets anders en zet eigenlijk alles op een soort van casual niveau waarin je minder toegewijd hoeft te zijn om alles uit de game te kunnen halen. Het is gemakkelijk, verre van hardcore en een heerlijke laidback game die me precies genoeg “Harvest Moon” geeft om mijn jeugd een beetje te herleven, maar niet gelijk enorm veel van me vraagt.

Rune Factory

Net als in alle voorgaande Rune Factory games draait het in deze game wederom om Rune Energy. Deze Energie verkrijg je door de game te spelen op alle mogelijke manieren. We spelen ook in dit avontuur een personage met geheugenverlies en dit keer mogen we zelf kiezen of we een vrouwelijk of mannelijk personage spelen. Het is aan ons om het balans in de wereld te herstellen en dat doen we met onze speciale Earth Dancer krachten. We brengen nieuw leven in de wereld en verbinden de dorpen aan elkaar terwijl we langzaam maar zeker door de rode draad van het verhaal spelen en alle geheimen van Azuma ontdekken.

In Azuma zijn een aantal dorpen en we beginnen in Spring Village. Dit dorp verkeert in een permanente staat van de lente en het seizoen veranderd hier dus nooit. Al spelend komen we ook in de Sumer Village, Autumn Village en Winter Village. Al deze dorpjes hebben een eigen open gebied die eraan gekoppeld is waar we in een open zone structuur aan de slag kunnen met de main quest, maar ook grondstoffen, zaden en andere voorwerpen kunnen vinden. Op deze plekken lopen ook monsters die we moeten verslaan.

De game begint vrij compact met een handjevol personages waarmee we kunnen praten en waarmee we dingen kunnen doen. Je kunt personages namelijk toevoegen aan je party. Ze helpen je dan in combat en afhankelijk van hun rol kunnen ze je healen, buffen of vijanden debuffen. Je kunt jezelf en je party ook voorzien van betere uitrusting die je zelf bij de smid mag laten maken met verkregen grondstoffen uit je avonturen in de wereld. We worden ook vergezeld door Wooly, een klein schattig vliegend beestje die een groot geheim heeft waar je al redelijk snel achter gaat komen nadat je de game aan het spelen bent. Naarmate je vordert in het verhaal speel je nieuwe gameplay mogelijkheden vrij zoals het temmen van dieren en monsters, vissen vangen, gliden en noem maar op. Je krijgt ook nieuwe speciale wapens die ze Sacred Treasures noemen. Deze zijn zowel binnen als buiten combat enorm handig. Zo is er bijvoorbeeld een waaier die wind schade doet in combat, maar ook al je gewassen gemakkelijk in één keer kan oogsten. Er is een trommel waarmee je je gewassen eenmaal per dag sneller kan laten groeien, maar in combat healt het jou en je partyleden. En zo zijn er nog een paar speciale wapens.

Het boerderijleven

Een groot deel van de game draait natuurlijk om het boerderijleven à la Harvest Moon en dat is in de game vrij timide gedaan. Er zitten weinig belemmerende elementen in en je krijgt per dorp eigenlijk een stuk grond waar je zelf mee aan de slag mag gaan. Hier mag je je gewassen zelf indelen, gebouwen, paden, decoraties en bomen plaatsen zoals je dat zelf wilt. Het is een erg leuk en intuïtief systeem waarbij alles wat je plaatst een functie heeft. Zelfs de decoraties. Deze geven je namelijk een procentuele bonus op inkomsten of extra statpunten. Bepaalde gewassen doen het wel beter in bepaalde dorpen. Dit staat uitgelegd bij de zaadjes in je inventaris, dus hier heb je eigenlijk niet echt een omkijken naar.

Je hoeft alles gelukkig ook niet zelf bij te houden. Je dorpjes hebben individu een level, gebaseerd op het aantal punten dat je dorp scoort met gewassen, gebouwen en decoraties. Hierdoor trek je nieuwe inwoners aan als je plek voor ze maakt met huizen en plekken waar ze kunnen slapen. Zodra je inwoners hebt, zullen ze voor je werken. Je kunt zelf kiezen of je ze laat werken op de boerderij, in een winkel, of ze grondstoffen laat vergaren in de buitenwereld. Je moet deze inwoners wel betalen, maar zonder al te veel moeite zijn de opbrengsten eigenlijk altijd hoger dan de kosten. Verder mag je op veld natuurlijk altijd zelf bijspringen als je het leuk vindt om je bezig te houden met het verbouwen van je grond.

Social Sim?

Naast het boerderijleven zit er ook een sociaal element in de game. Je kunt namelijk banden opbouwen met verschillende personages. Je kunt ze vinden in je dorpen en net als jij, reizen zij ook van dorp tot dorp. Je vindt ze dus niet altijd op dezelfde plek. Iets wat de eerste uurtjes van de game je wel doen vermoeden. Je kunt met de personages praten, maar je kunt er ook activiteiten mee doen. Des te hoger je band, des te meer activiteiten er beschikbaar komen. Elke activiteit heeft een bepaalde tijdsduur die passeert terwijl er een tussenfilmpje afspeelt. Bijna elk niveau ontgrendel je ook wel nieuwe opties en mogelijkheden per band. Zo ontgrendel je op niveau 4 bijvoorbeeld dat een personage je kan vragen om samen te gaan uiteten.

Je kunt met andere personages naar grasvelden, de bergen, samen zwemmen, verschillende soorten onderwerpen bespreken, samen eten en meer. Ieder niveau ontgrendel je weer nieuwe opties en je kunt ook je Rune Points inzetten om nieuwe mogelijkheden vrij te spelen via de skill tree. Je kunt zelf romantische opties vrijspelen, maar dit duurt nog wel even, aangezien je band met een personage op hogere niveaus langzamer stijgt en je maar één keer per dag per personage iets kunt gaan doen. Ieder personage heeft ook een eigen persoonlijkheid. Wat voor de een leuk is, kan voor de ander saai zijn, waardoor je met hetzelfde etentje misschien veel sneller in niveau stijgt bij de ene, vergeleken met een ander personage.

Veel personages hebben ook hun eigen verhaallijn die je naast het volgen van de main quest kunt gaan doen. Eigenlijk zijn dit steeds nieuwe vrij lange cutscenes die elkaar opvolgen om een bepaald verhaal te vertellen, zoals een personage die haar eigen restaurant opent met alle drama daaromheen. Het is een leuke toevoeging, al had ik wel wat meer interactie verwacht en meer actie waarin je samen met andere personages de wereld in moet om met hun quests aan de slag te gaan.

Zoals ik eerder zei kost iedere activiteit tijd. Je begint je dag elke dag om 06:00 en het wordt aangeraden om om uiterlijk 00:00 weer in bed te liggen. Daarna ben je namelijk vermoeid en verlies je elke seconde HP tot je bewusteloos bent. Door met ieder personage uit te gaan is je dag snel voorbij en heb je weinig tijd om andere dingen te doen. Gelukkig is dit niet heel erg en zit er verder weinig tijdsdruk in de game, dus hoef je je niet zo druk te maken over het passeren van de tijd.

Op de Nintendo Switch 2

Rune Factory: Guardians of Azuma is een Nintendo Switch 2 launch-titel, maar is ook speelbaar op pc en de eerste Nintendo Switch. Uiteraard testen we de game op de nieuwe hardware van Nintendo. Alhoewel we de game niet hebben getest op de eerste Switch, hebben we wel de belangrijkste verschillen voor je uitgelicht. Zo draait de game in 1080P in handheld mode en in 4K als je de Switch 2 docked. In zowel handheld mode als Tv-mode draait de game in 60 FPS die bijna altijd heel stabiel is. De performance wil wel eens haperen als je een nieuw gebied inlaadt. Op de originele Switch draait de game in 30FPS en is de game 720P in handheld mode en 1080P in Tv-mode.

Qua looks maakt de game gebruik van een vrij simpele tekenstijl met weinig detail waardoor de game er op de Nintendo Switch 2, Nintendo Switch en PC erg vergelijkbaar uitziet. Hierdoor wordt de hardware van de nieuwe Nintendo-console ook niet echt uitgedaagd. Ondanks de simpele tekenstijl is het wel een erg mooie en stijlvolle game. De laadtijden zijn ook enorm rap, waardoor je binnen enkele ogenblikken door de wereld kunt teleporteren.

Verdict

Rune Factory: Guardians of Azuma is een heerlijk vermakelijke game dat overduidelijk een stapje terugdoet als het aankomt op complexiteit, maar des te meer ruimte maakt voor een aangenaam verhaal en een leuke combinatie van gameplay elementen. Het is voor mij een perfect balans tussen avontuur, life sim en Harvest Moon om me niet te verliezen in het moeten bijhouden van mijn boerderij en het stressen om het passeren van de tijd. Hierdoor start ik dagelijks de game met veel plezier op en blijf ik net zo geïnvesteerd in het avonturieren als het tuinieren. Wat mij betreft een perfecte game om op te pakken op je nieuwe Nintendo Switch 2 die je gemakkelijk kunt oppakken voor korte speelsessies, of rustig op Tv kunt spelen voor uren achter elkaar.