Meer Resident Evil 9 en Pragmata op 27 juni!

Capcom heeft aangekondigd een Capcom Spotlight uit te zenden op 27 juni. De uitzending begint voor ons precies op middernacht. Fans die besluiten om tot minimaal dan op te blijven worden 40 minuten getrakteerd met onder andere Resident Evil 9 en Pragmata updates.

De Capcom Spotlight is een soort van Nintendo direct of State of Play, maar dan exclusief voor Capcom games. Op 27 juni om 00:00 staat de Capcom Spotlight in het teken van Pragmata, Resident Evil 9: Requiem, Monster Hunter Wilds en Street Fighter 6. De uitzending duurt ongeveer 40 minuten.

Eerder deze maand werd Pragmata opnieuw getoond tijdens de Summer Game Fest showcase. De Capcom titel heeft lang niets van zich laten horen, maar het lijkt er op dat de game eindelijk dichterbij komt en Capcom genoeg heeft om ons meer te laten zien over deze aanstaande mysterieuze game. De releasedate ligt vooralsnog in 2026.

Resident Evil 9: Requiem verschijnt op 27 februari 2026. We moeten hier dus eventjes op wachten, maar het lijkt er op dat we nu al meer beelden en waarschijnlijk ook gameplay te zien krijgen. Capcom heeft ook al bevestigd dat de game speelbaar zal zijn op Gamescom. Wij gaan ons best doen om de game hier te gaan checken!

De eerste grote update van Monster Hunter Wilds komt alweer uit april. Tot nu hebben we lang moeten wachten op meer content en eind deze maand gaat het dan ook gebeuren. We weten in ieder geval zeker dat Lagiacrus er bij komt, maar wat Capcom verder voor ons heeft klaargemaakt krijgen we dus te zien tijdens de Capcom Spotlight.

Street Fighter 6 is onlangs verschenen op de Nintendo Switch 2 en volgens mij hebben we redelijk recent ook enkele nieuwe personages gezien. Voor wie het heeft gemist is er zelfs een Street Fighter evenement geweest in Monster Hunter Wilds. Wat Capcom precies gaat vertellen over de game is nog niet bekend, maar grote kans dat we nieuwe fighters, arena’s en gameplay opties te zien krijgen tijdens deze aflevering.

Wat missen we?

Een andere game die ook speelbaar is tijdens Gamescom 2026 is Onimusha: Way of the Sword. Deze verschijnt in 2026 en werd ook getoond tijdens de Summer Game Fest. Blijkbaar heeft Capcom hier op dit moment niet veel meer over te delen dan ze al gedaan hebben. Ook deze game gaan we proberen te checken tijdens Gamescom, dus kom rond eind augustus nog eens terug als je wilt weten hoe onze eerste indruk van de game is!

Alhoewel we Street Fighter zien verschijnen op de Nintendo Switch 2 is er nog gen informatie over andere Capcom titels op de nieuwe Nintendo console. En dat terwijl we Resident Evil kunnen spelen op de iPhone. Je zou dus verwachten dat een Switch 2 port er ook spoedig aan moet komen. Iets wat we eigenlijk wel snel hadden verwacht na de release van de Switch 2.