Fantasy Life i krijgt gratis roguelike uitbreiding

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time werd goed ontvangen door fans en reviewers. Level-5 is pas net begonnen met het uitrollen van een aantal gratis updates voor de game. Zo zal de eerstvolgende gratis DLC een roguelike open wereld krijgen, evenals een aantal toffe goodies.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time krijgt dus een roguelike open wereld segment erbij. Level-5 geeft aan dat deze gebouwd wordt voor nieuwkomers en veteranen. Iedereen moet deze DLC dus kunnen waarderen, mits je jouw progressie verliezen geen probleem vindt. En anders moet je, zoals redactielid Nicholas altijd zegt, gewoon beter je best doen. Er zijn verder nog geen details over de uitbreiding. Ook is er nog geen datum bekend. De ontwikkelaar geeft aan de DLC uit te brengen wanneer deze klaar is.

Free DLC Update Info

An evolved version of Ginormosia is coming, featuring a

🔥 Roguelike Open World 🔥 for newcomers and veterans alike! We’re also revealing a new character who will play a vital role in the story.

Doesn’t he remind you of someone on Ginormosia…? 🐻 The team… pic.twitter.com/Af9NbSYklJ — FANTASY LIFE Series (@FANTASYLIFE_EN) June 19, 2025

Buiten de roguelike elementen en de rework van Ginormosia, zal de game met nog meer nieuwe goodies komen. Verwacht nieuwe kledij, haarstijlen, emotes en een boel ‘unusual items’, zoals Level-5 zegt. De game is nu beschikbaar voor PC, Playstation 4/5, Xbox Series X/S en de Nintendo Switch 1/2.