Krafton kondigt Gamescom bezoek aan

Over 2 maandjes is het zover – Gamescom 2025 gaat van start. Krafton, die we kennen van inZOI, PUBG: Blindspot en PUBG: Battlegrounds kondigt aan dat ze wederom aanwezig zullen zijn. Vorig jaar was de inZOI hype aanwezig, werden er veel goodies uitgedeeld gekoppeld aan challenges en nog veel meer. Ook hun stands trokken veel aandacht door officiële cosplays en een mega grote kat die uit het plafond kwam. Wat wordt het dit jaar?

Dit jaar kondigt Krafton wederom een grote stand aan. Ze investeren graag in hun community en willen dat hiermee laten zien. Dit laat Krafton weten in een officieel persbericht. In dit bericht staat ook wat ze op 20 t/m 24 augustus van plan zijn. Dit is het derde jaar dat Krafton naar Köln komt. Eerder zagen we ze namelijk in 2022 en 2024. Alle foto’s die je hier zometeen ziet, zijn van de 2024 booth.

Nieuwe inZOI DLC

Cahaya is de naam van de DLC voor Sims-like inZOI. De game ging in early access in maart 2025 en draaide een prima sales aantal in de eerste week. Cahaya zal de derde map worden die naar inZOI zal komen en volledig in het thema staan van zuidoost Azië. Voorheen volgde Dowon en Bliss Bay. Farming, fishing en nog veel meer zal naar Cahaya gaan komen, wanneer deze DLC gaat verschijnen.

8 jaar PUBG

PUBG: Battlegrounds kwam uit in 2017. In dat jaar behaalde de game 3.25 miljoen spelers op hetzelfde moment. Deze game viert dit jaar dan ook een achtste verjaardag. De game is nog steeds enorm populair en krijgt regelmatig updates. Spelers vragen al een tijdje om die beloofde engine upgrade, dus laten we hopen dat we iets meer die kant op zullen gaan. Dit zal Krafton nog wel een keer aankondigen, hopelijk vóór Gamescom.

Daarnaast PUBG: Blindspot is een 5v5 team-based top-down shooter vanuit Krafton. Tijdens Steam Next Fest februari dit jaar, konden bezoekers een demo spelen van de game. Krafton kondigt aan dat de game nu dus ook speelbaar zal zijn op Gamescom 2025. Leuk toch?