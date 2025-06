Game Chat op de Nintendo Switch 2 is problematisch

De Nintendo Switch 2 is hier en na deze een aantal weken te hebben getest zijn we tot de unanieme conclusie gekomen dat de nieuwe console van Nintendo nog zeeën aan ruimte biedt voor verbetering. De nieuwe Game Chat functionaliteit is een leuke toevoeging, maar het gebruiken van de functie is nogal omslachtig.

Game Chat op de Nintendo Switch 2 maakt het eindelijk mogelijk om een “party” te starten op de console. Iets wat we al konden op de Xbox 360 en later ook op PS4 en Xbox One. Nintendo sluit eindelijk aan en doet dit traditioneel, op zijn eigen manier. Zo wordt jouw speelvenster verkleind en zie je onderaan het scherm een aantal vlakken verschijnen van alle spelers in de Game Chat. Zij kunnen hier gameplay delen zodat iedereen met elkaar mee kan kijken. Ook heb je de mogelijkheid om een USB Camera te koppelen, zodat je elkaar live kunt zien. Leuk!

Al snel problemen

In theorie klinkt de nieuwe Game Chat functie best aardig. Een leuke speelse manier van een party chat op de Nintendo Switch 2. Er verschijnen echter al snel een aantal problemen en het grootste probleem is het vinden van een headset die compatibel is met het systeem en deze nieuwe functionaliteit.

Daarnaast zijn er vervelende instellingen in het Game Chat menu die je steeds opnieuw moet aanpassen. Als je namelijk niet met je vrienden mee wilt kijken, moet je elke keer in het menu zelf je eigen gameplay scherm weer op fullscreen zetten. Aangezien je niet elke dag met je vrienden mee wilt kijken, wil je eigenlijk dat jouw gameplay standaard in het volledige scherm is, en deze alleen wordt verkleind op het moment dat vrienden hun gameplay beginnen te delen. Op dit moment is het dus standaard andersom. Een vreemde keuze.

Maar het aller grootste probleem is nog als volgt.

Welke headset werkt op de Nintendo Switch 2?

Het antwoord op deze vraag is zowel alles en niks tegelijk. Samen met vrienden waren we razend enthousiast om eindelijk met de Switch 2 een party te kunnen starten. We liepen echter al snel tegen het probleem aan dat we elkaar moeilijk konden verstaan via de microfoon en speakers van de console zelf in TV Mode of handheld mode. Het fijne aan de microfoon op de Nintendo Switch 2 is dat deze heel goed is in het filteren van geluiden. Zo hoor je nauwelijks achtergrond geluid (zoals ventilatoren, airco’s en stofzuigers). Het nadeel aan deze technologie is dat het ook de audiokwaliteit van de stemmen beïnvloed en deze als resultaat vaak onscherp klinken. Vooral als je speelt met ruimtelijk geluid met bijvoorbeeld een surround sound systeem.

De logische oplossing is natuurlijk een gaming headset, maar dit klinkt een eenvoudigere oplossing dan het blijkt te zijn. Zo hebben we een stuk of 5 headsets getest met de Nintendo Switch 2 om er achter te komen dat deze maar deels werken op de console.

Zo heb ik zelf een draadloze Sony koptelefoon met bluetooth. Dit leek mij de beste oplossing aangezien de console bluetooth ondersteund. Voor geluid werkt dit prima. De koptelefoon werkt dankzij bluetooth in zowel TV Mode als Handheld mode. Het nadeel? Microfoons worden niet ondersteund via bluetooth. Dus de Nintendo Switch 2 gebruikt nog steeds de systeem microfoon met deze koptelefoon.

Vervolgens heb ik de Teufel Cage Pro aangesloten. Deze werkt prima als de Switch 2 in zijn dock staat via de meegeleverde USB-A dongle. Voor zowel audio als microfoon wordt de Cage Pro gebruikt. Het nadeel? Zodra je de Switch 2 in handheld mode wilt gebruiken, werkt de headset niet meer, omdat deze via de dongle in de dock verbinding maakt met de console.

Je denkt misschien dat aux de makkelijkste oplossing is. Zowel de Nintendo Switch 2 console als de Nintendo Switch 2 Pro controller hebben een aux-aansluiting. We hebben echter gemerkt met een bekabelde JBL Quantum headset dat het geluid hierbij werkt, maar de microfoon niet wordt herkend door de Switch 2 in zowel de Pro controller als de console zelf.

Aangezien de Nintendo Switch 2 zelf een USB-C aansluiting aan de bovenkant heeft, lijkt een headset met een USB-C aansluiting misschien de beste oplossing. Ook hier moeten we helaas concluderen dat dit niet per se het geval is. Zo hebben we met een Arctis headset ondervonden dat de Switch 2 hierbij de microfoon prima herkende, maar het geluid alsnog via de TV of console wordt gestuurd en de headset dus enkel wordt ondersteund als input apparaat.

Lang verhaal kort lopen we tegen problemen aan met de Game Chat functie en het gebruik van headsets:

Bluetooth ondersteund geen microfoons

Aux-aansluiting herkent niet altijd een microfoon

USB-A dongle headsets werken alleen als de Switch 2 in zijn dock staat

USB-C dongle headsets werken soms wel en soms niet (herkent het soms enkel als input, of enkel als output apparaat)

Veel van deze issues kan Nintendo software matig oplossen, maar een spoedige oplossing zou zijn om officieel gelicenseerde headsets te zien van partners of uiteraard Nintendo zelf. Het liefst headsets die naadloos werken in handheld mode en TV mode.