Little Nightmares 3 verschijnt op 10 oktober 2025

Little Nightmares 3 heeft een releasedatum. Deze valt in de drukte van oktober en is vanaf nu al vooruit te bestellen. Fans die de de game digitaal vooruitbestellen krijgen direct toegang tot Little Nightmares Enhanced Edition. Deze verbeterde versie verschijnt voor de rest ook op 10 oktober 2025.

De Little Nightmares 3 releasedatum is 10 oktober 2025. Vanaf deze dag is de game speelbaar op PlayStation 5, 4, Xbox Series X|S, One, Nintendo Switch 1 en 2 en pc. De game is nu overal vooruit te bestellen, maar nog niet via het Nintendo-platform. Die pre-orders gaan iets later van start.

Low en Alone zitten vast in de Spiral, een wereld vol waanbeelden, en zoeken een uitweg. Tijdens hun reis komen ze terecht in de Carnevale, een vervallen kermis die centraal staat in de nieuwe trailer en gameplay deep dive. Die deep dive hebben we er voor je bij gevist. Check hem hier beneden!

Pre-orders met Collector’s Edition!

Je kunt de game nu vooruit bestellen en er zijn maar liefst 2 verschillende verzamelaarsedities. In totaal zijn er 4 versies:

Little Nightmares Enhanced Edition

Als je Little Nightmares 3 digitaal vooruitbesteld krijg je direct toegang tot Little Nightmares Enhanced Edition. Dit is een verbeterde versie van de allereerste game. Deze speel je nu in 4K met 60 FPS met verbeterde belichting, betere effecten en meer. Spelers die de eerste game digitaal hebben, mogen gratis upgraden naar de Enhanced Edition op 10 oktober. De Enhanced Edition slaat de vorige generatie aan consoles over en is alleen speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.

