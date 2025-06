PRAGMATA: Action combat met hacking puzzels

Tijdens de Capcom Spotlight van 27 juni 2025 toonde Capcom nieuwe beelden van PRAGMATA. We krijgen eindelijk een betere blik op de gameplay-loop en een iets beter beeld van het verhaal en de personages. De sleutelelementen lichten we vandaag voor je uit.

In PRAGMATA spelen we als Hugh Williams, maar ook als Diana, een Android met gevoelens in de vorm van een klein meisje. Diana redt Hugh Williams’ zijn leven en ze moeten nu samen hun weg terug vinden naar de aarde. Die weg daar naar toe zit vol met obstakels en uitdagingen. Voornamelijk in de vorm van combat en puzzels en vaak zelfs een combinatie van die twee.

Hugh Williams is een stoere gast die een beetje sarcastisch is en beschikt over zijn harnas met boosters om vijandelijke aanvallen uit de weg te gaan en pistolen om vijanden schade aan te kunnen richten. Dat laatste gaat echter niet zomaar. Vijanden in PRAGMATA hebben van nature een schild waar je niet zomaar doorheen kunt schieten. Hier komt Diana goed van pas want terwijl je Diana op je poekel draagt en de aanvallen van vijanden ontwijkt, moet je met Diana in een soort puzzel minigame de schilden van vijanden uitschakelen. De puzzel zoals in de video te zien, laat een ruitjesvlak zien waarin we via knooppunten het schild moeten uitschakelen. Hoe meer blauwe vlakjes we meenemen, hoe langer het schild uitgeschakeld blijft.

Zodra het schild uitgeschakeld is, mag Hugh het werk afmaken door met zijn wapens op de zwakke plekken van de robots te schieten.

PRAGMATA is speelbaar op Gamescom!

Ga je dit jaar naar Gamescom toe? Dan mag je PRAGMATA als één van de eerste fans zelf gaan spelen bij de Capcom stand. Naast PRAGMATA brengt Capcom ook Resident Evil 9: Requiem mee naar Gamescom. De nieuwe sci-fi titel van Capcom moet in 2026 uit gaan komen. Deze verschijnt dan na veel uitstel uiteindelijk op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.