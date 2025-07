Review: Puyo Puyo Tetris 2S

De Nintendo Switch 2 heeft een redelijk beperkte line-up op release, maar SEGA probeert de leegte op te vullen met drie heruitgaven. De eerste is Sonic X Shadow Generations, de andere is Yakuza 0 Director’s Cut. De laatste is een opvallende titel. Dit is namelijk Puyo Puyo Tetris 2S, een iets aangepaste versie van Puyo Puyo Tetris 2 met exclusieve Switch 2 features.

Puyo Puyo Tetris 2S is een puzzelgame en alweer de tweede Puyo Puyo Tetris game. 2S is een versie die exclusief speelbaar is op de Nintendo Switch. Deze is qua content eigenlijk identiek aan de eerder verschenen Nintendo Switch versie, maar als je 2S gaat spelen op de Nintendo Switch 2, geniet je van enkele exclusieve features die je nergens anders krijgt. Of die extra features het aanschaffen van de game waard is, wil ik sterk betwijfelen. Er is namelijk geen upgrade mogelijk voor spelers die de game al hebben op de Nintendo Switch. Als je de game nog niet hebt, en zoekt naar een leuke puzzelgame, is het wellicht te overwegen om voor de extra features te betalen, maar eigenlijk ook alleen in een specifiek geval. Daar komen we zo nog even op terug. Eerst even naar de basis!

Puyo Puyo Tetris 2S

Puyo Puyo Tetris 2S is een aangepaste versie van Puyo Puyo Tetris 2. Deze verscheen oorspronkelijk in 2020 en is zo goed als voor elk platform verkrijgbaar. In deze game staat het puzzelen centraal en dat doe je met zowel Puyo’s als Tetrominos. Die laatste ken je waarschijnlijk erg goed van Tetris. De Puyo’s zijn iets minder bekend. Dit zijn twee bolletjes met dezelfde of verschillende kleuren die net als de Tetrominos naar beneden vallen. Deze blijven echter niet aan elkaar vast kleven, maar laten elkaar los als het ene bolletje verder naar beneden kan zakken dan de ander. De manier van spelen is ook een beetje anders. Waar je bij Tetris gewend bent om steeds een hele rij compleet te maken om deze vervolgens weg te spelen, moet je bij de Puyo’s vier keer dezelfde Puyo verbinden om deze weg te spelen. Meer dan vier mag natuurlijk ook voor extra punten.

In Puyo Puyo Tetris speel je eigenlijk altijd tegen een andere speler. Dit kan online, offline, maar ook in je eentje tegen computergestuurde spelers. Hier speel je tegen elkaar in verschillende smaken. Zo mag je spelen met Tetrominos of met Puyo’s en hetzelfde geldt voor de tegenstander. In de veel verschillende modi voor online en versus mag je vaak kiezen, maar in de “Story” mode van de game schotelt de game je voor met en tegen wie je speelt. Het is daarbij niet altijd zo dat de een Tetrominos heeft en de ander Puyo’s. Beide kunnen met dezelfde spelen. Winnen doe je eigenlijk door net als in Tetris niet je hele speelveld vol te hebben staan. De speler die als eerst zijn veld vol heeft, zodat er geen nieuw blokje meer kan vallen, heeft verloren.

Als twee spelers beide goed zijn in het spel blijf je dus voor eeuwig doorspelen. Daar heeft SEGA iets op bedacht. Want waar je normaal gewend bent om zo snel mogelijk combinaties te maken om weg te spelen, moet je in deze game iets anders te werk gaan. Je moet namelijk combinaties maken om meer punten te verdienen en om extra blokken of kleurloze Puyo’s naar je tegenstanders te sturen. Hoe hoger de combo, des te meer obstakels je de andere kant opstuurt. Hierdoor kan het tij enorm snel keren. Hierdoor kan het echt een spannende puzzelgame worden als je tegen gelijksoortige kunt spelen.

Heel veel modi

De game blinkt natuurlijk uit dankzij de multiplayer mogelijkheden. Verbazingwekkend genoeg is Puyo Puyo Tetris 2 ook nog steeds erg populair. Het nadeel is dat Puyo Puyo Tetris 2S op de Nintendo Switch geen crossplay ondersteund met andere consoles. Zelfs niet met de eerste Nintendo Switch. Daarom is het momenteel erg lastig om een online potje te vinden.

Voor wat betreft alle andere modi is er enorm veel keuze. Je kunt vrij spelen, maar ook lokaal of online tegen vrienden. Het mooie aan de Nintendo Switch 2 versie is dat de game Gameshare ondersteund. Hierdoor kun je in een Game Chat party je vrienden uitnodigen om samen te spelen. Zij hebben de game dan niet nodig om mee te kunnen spelen!

Als je iets langzamer in de game wilt komen, misschien omdat dit de eerste keer is dat je in aanraking komt met Puyo Puyo Tetris, is er een Story Mode die je langzaam leert beter worden in de game. Het begint enorm simpel, maar het bouwt tamelijk snel op waardoor je al snel moet gaan denken aan strategieën om zoveel mogelijk combo’s te maken. De Story Mode bestaat eigenlijk uit een normale versus match die wordt afgewisseld met wat dialoog tussen enkele personages in het verhaal. Dit gebeurt op een heel erg kinderlijke manier zoals je misschien gewend bent van oude cartoons op tv.

Nintendo Switch 2 features

Ik haalde het al eventjes aan, maar de Nintendo Switch 2 versie ondersteund dus Game Share. Hierdoor speel je samen met vrienden via een Game Chat, terwijl maar één persoon de game nodig heeft. Verder heeft de game een iets hogere resolutie op de Nintendo Switch 2 vergeleken met de Nintendo Switch. Dat verschil is verwaarloosbaar in handheld mode, maar zie je iets beter wanneer je op tv speelt. Het verschil is nog steeds niet erg noemenswaardig, voornamelijk door hoe de game er stilistisch uitziet. Tot slot wordt muisbesturing ook ondersteund, al vraag ik me echt af of iemand dit soort games ooit met een muis zou spelen. Je bent echt veel preciezer wanneer je gewoon met de d-pad of thumbstick speelt.

Verdict

Puyo Puyo Tetris 2S is een leuke puzzelgame met uren aan speelplezier als je houdt van dit soort titels. Maar daarbij is het bijna precies dezelfde game als Puyo Puyo Tetris 2 uit 2020. Die is tevens een stuk goedkoper en de extra features die je krijgt op de Nintendo Switch 2 is die extra smak geld simpelweg niet waard. Als je de game op je Nintendo Switch nu voor een paar eurootjes kon upgraden, zou ik het wellicht aanraden, maar daar is helaas geen sprake van.