Review: Yakuza 0 Director’s Cut

Yakuza 0 staat bekend als misschien wel de meest geliefde Yakuza titel die we hebben mogen zien in de afgelopen jaren. Het is een prequel voor de gehele Kiryu en Majima storyline die volgt in Kiwami tot aan Infinite Wealth. Zero krijgt nu een softe remaster in de Director’s Cut van de game en wij mochten die spelen op de Nintendo Switch 2!

De Nintendo Switch 2 is inmiddels al wat weekjes op de markt beschikbaar en ook third-party ontwikkelaars wagen zich aan de hybride console. Zo dus ook Ryu Ga Gotoku Studios. Zij brengen namelijk een Director’s Cut voor Yakuza 0 uit op de Switch 2. Dit was dan ook een van de launch titels. Als iemand die zelf inmiddels een aantal Yakuza games heeft doorgespeeld, was ik enthousiast om eindelijk te beginnen aan het origin story deel. Ik zal dus kort mijn mening over de game delen en dan overschakelen naar de port zelf.

Kiryu en Majima in Yakuza 0

In Yakuza 0 volg je de 2 origin stories van zowel Kiryu, als Majima. Hoe hebben zij hun titels gekregen en waarom zijn deze twee belangrijke personages geworden zoals ze zijn in Kiwami? Dit deel speelt zich af in de laatste twee jaar van de jaren 80. Overal lopen ‘freelancers’, andere bendes, zwervers en vooral veel normaal werkende burgers. De straten zijn gevuld met geweld, feesten, lekkere restaurants en kleine supermarkten. Het is een neonfestijn en daarmee ook echt een sfeertje hoor!

Jij speelt in een echt Japans gangster verhaal. We volgen zowel Kiryu, die wat rustiger en meer open-minded is. Ook volgen we Majima, die we kennen als de batshit crazy breakdancer met messen, maar die in dit deel eigenlijk nog helemaal niet zo is. Beide personages zijn enorm goed geschreven en ook echt likable.

Het verhaal van Yakuza 0 zit boordevol over-de-top humor, maar weet wel echt hoe het een Japans drama verhaal moet vertellen. Het is alsof je een Japanse serie zit te kijken, want de ontwikkelaars weten precies wat ze doen qua cameraperspectieven, wanneer muziek op de voorgrond moet komen en hoe je dramatische momenten het best kan vormgeven. Zowel het verhaal, als de personages, zijn immens goed geschreven!

Combat en wereld

Yakuza 0 is een echte brawler en hanteert de combat waar de meeste Yakuza fans verliefd op zijn geworden. Je hebt verschillende stances, de een sneller of sterker dan de ander. Die stances kan jij jezelf helemaal eigen maken door passive- en active skills te bemachtigen. De combat is ontzettend vloeiend en soms ook juist een beetje clunky, maar zit hoe dan ook vol met charme. Zo kan je tijdens gevechten dingen van de grond rapen, zoals een fiets, om vervolgens iemand helemaal het hoofd mee in te rammen. Dit zijn terugkerende thema’s in de meeste Yakuza titels.

Als Kiryu ben je een echte brawler, terwijl je als Majima all over the place bent met betrekking tot combat. Beiden spelen heel anders, heel eigen. Dat maakt de game ook zo lekker fris iedere keer dat je als een van beiden moet spelen. Ook qua traversal en movement door de open wereld is Yakuza 0 een van de betere delen. Ik vond het in Kiwami 2 bijvoorbeeld verschrikkelijk dat Kiryu ineens loopt in plaats van jogged. Daarnaast zou ik het tof hebben gevonden als je toch de optie had om de fiets te pakken. Maar dat is eigenlijk feedback voor zowat de gehele franchise. In Pirate Yakuza had je bijvoorbeeld een Segway, fantastisch leuk was dat.

De wereld van Yakuza 0 speelt zich af in twee open gebieden, waar je volledig vrij bent om te doen en laten wat je wilt. Er zijn enorm veel minigames en ze zijn grotendeels optioneel, dus je kan zelf kiezen waar je wel of niet je tijd en energie in wilt steken. Achter de meeste minigames zit ook een toffe progressie, dus dat biedt wel waarde. Mijn favoriete bezigheid is sowieso Bakamitai zingen tijdens karaoke, of mijn eigen club hosten.

De Director’s Cut heeft nog meer cinematics en alle cinematics zien er ook nog een stapje beter uit. Dit heeft RGG gedaan zodat je nóg meer tijd kan spenderen met de cast. De personages zijn namelijk echt fantastisch. Daarnaast kan je de game nu ook in het Engels spelen. Ik blijf er zelf bij dat Japans de beste taal is voor deze game. Maar ik moet zeggen dat Yongyea en co het enorm goed doen in deze Director’s Cut. Ik kan me voorstellen dat dit het nog toegankelijker maakt om alle games in het Engels te spelen, wanneer je dit bij het allereerste deel ook al kan doen.

Graphics & performance

Yakuza 0 is een van de meest flamboyante Yakuza titels die ik heb gespeeld. Er ligt veel meer nadruk op neonverlichting, kledingstijlen en het nachtleven dan in sommige andere delen. Qua sfeerbeleving zit dit sowieso wel goed dus. Maar de game ziet er grafisch ook nog eens enorm goed uit. Vooral gezichten in cinematics zorgen ervoor dat het lijkt alsof je een Japanse dramaserie zit te kijken. Daarnaast loopt de game ontzettend soepel op de Nintendo Switch 2. In docked mode zal je 4K60 prima behalen, maar ook in handheld haal je gewoon ten alle tijden 60fps op 1080p. Het enige dat mij grafisch stoort, is de blur die je ziet na een aantal meter. Dit staat los van de Switch 2 versie, want alle varianten van deze game heeft dit effect. Maar, ergens is het ook weer te verklaren wanneer je kijkt naar alle kleine details in de wereld. Loop maar eens een supermarkt in, hier zijn alle producten los van elkaar te onderscheiden en zelfs de verpakkingen zijn gewoon leesbaar. Dit is wat Yakuza games voor mij altijd net dat beetje met sfeerbeleving geeft.

Een handheld brawler

Ook op je handheld is Yakuza 0 een toffe ervaring. Je speelt op een enorm soepel HDR schermpje en dat is te zien. Kleuren poppen uit je scherm en alles is haarscherp. Ik had verwacht dat de controls misschien wat minder fijn zouden zijn op handheld, maar niks is minder waar. De game speelt echt fijn met de vernieuwde Joy-Cons. Ik heb zelf wel een case gehaald waardoor ik iets meer grip heb met mijn Switch 2, dus dat maakt het ook net weer dat beetje fijner allemaal. Maar al met al vind ik dit een fijne manier om Yakuza 0 te spelen.

Multiplayer: Red Light Raid

De Director’s Cut voegt ook een vrij simplistische multiplayer toe aan de game. In de Red Light Raid kan je met 60 speelbare personages en met 3 andere personen het opnemen tegen hordes aan vijanden. Deze worden steeds lastiger, het worden er steeds meer en je bent gebonden aan tijd. Die tijd kan je verlengen door snel vijanden om te leggen. Er zijn verschillende stages om doorheen te spelen en je kan met het verdiende geld weer nieuwe personages kopen. Het is een leuke extra, maar voegt weinig toe voor mij in ieder geval. Alles werkt verder enorm soepel en het heeft wel een bepaalde komisch effect. Ook kan het zeer uitdagend worden. Zou ik het verder echt opstarten? Dat denk ik niet. Wel hoop ik dat dit wellicht wat deuren voor RGG opent, om eens te kijken naar uitgebreidere multiplayermodi.

Verdict

Yakuza 0 is, zoals we dat binnen de redactie wel eens zeggen, peak Yakuza. Het is buiten Kiwami tot nog toe mijn favoriete verhaal binnen de franchise en draagt ook de hoogste funfactor. Wil jij beginnen met Yakuza? Dan begin sowieso bij dit deel! Voor Nintendo Switch 2 spelers opent dit ook enorm veel deuren en ik hoop dat we meer ports naar de Switch 2 zien komen, die net zo soepel lopen als deze. Yakuza 0 is sfeervol, kleurrijk, grof en speelt ook echt lekker weg. Een dikke aanrader dus!