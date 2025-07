My Hero Academia: All’s Justice – De trilogie compleet

My Hero Academia heeft zowel in de manga, als de anime, het einde onthuld voor lezers en kijkers. Nu is het ook de beurt aan gamers om dit einde op een interactieve manier te mogen zien en spelen in All’s Justice!

My Hero Academia games zijn over het algemeen altijd goed bevallen bij de fans. Zo hebben wij de eerste en de tweede beiden gespeeld en dit beviel zeker! Nu is het tijd voor de trilogie om compleet gemaakt te worden met All’s Justice, de laatste game die we voorlopig gaan zien binnen de franchise. Het verhaal heeft nog wat climax momentjes klaarliggen, dus mis deze zeker niet, wanneer jij een fan van de serie bent.

All’s Justice is net zoals de prequels een 3D arena fighter, waar jij als jouw favoriete personages uit My Hero Academia kan gaan spelen. Check de trailer hier beneden!

The Final War in All’s Justice

De inzet wordt hoger en hoger in de MHA manga en anime gedurende de laatste loodjes. Helden en schurken zijn nog feller richting elkaar en dit eindigt in een boel tragische en ook epische momenten. Bandai Namco geeft aan dat zo ongeveer alle personages speelbaar zullen zijn, ieder op een eigen, unieke manier. Ook zijn de Quirks ditmaal nóg meer in balans gebracht en nóg unieker qua speelstijl.

My Hero Academia: All’s Justice heeft nog geen releasedatum. De game zal verschijnen Voor Playstation, Xbox en Steam. Er is momenteel nog niets bekend over een Switch variant.