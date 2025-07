ArenaNet hint naar nieuwe Guild Wars 2 expansion: Fans speculeren over Elite Specs

ArenaNet maakt fans van Guild Wars 2 steeds meer benieuwd naar de nieuwe expansion. Over 12 dagen, op 15 juli om precies te zien, zal de nieuwe expansion aangekondigd worden. Maar er zijn al wat hints her en der te vinden en die zullen tot aan de officiële onthulling nog wel blijven komen.

Guild Wars 2 heeft al aardig wat expansions gezien door de jaren, van Heart of Thorns en End of Dragons tot aan Janthir Wilds. Ik ben al trouw fan vanaf de vroegere dagen van Guild Wars: Prophecies, dus een nieuwe expansion is altijd welkom. ArenaNet heeft aangekondigd dat ze halverwege juli deze nieuwe uitbrieiding gaan onthullen. Waar het verhaal over gaat? Oprecht geen idee! Wel krijgen we langzaam wat teasende afbeeldingen vanuit de ontwikkelaars. De afbeeldingen impliceren dat we nieuwe elite specs krijgen. Betekent dit dat we weer full scale expansions krijgen?

Na End of Dragons heeft ArenaNet zijn strategie aangepast. Om de contentdroogte tegen te gaan, brengen ze nu jaarlijks een uitbreiding uit, verdeeld over vier afzonderlijke delen. Het grote voordeel van dit model is dat spelers voortdurend toegang hebben tot nieuwe content. Er kleven echter ook nadelen aan: de kwaliteit van de content ligt vaak lager, en de verhaallijn voelt doorgaans kleiner in opzet. Het feit dat er nu weer Elite Specializations worden geïntroduceerd, zou erop kunnen wijzen dat ArenaNet mogelijk terugkeert naar een grotere, meer traditionele uitbreiding.

Minstrel of Bard?

De nieuwe Elite Specialization voor de Mesmer lijkt mogelijk de Minstrel of de Bard te worden. ArenaNet heeft namelijk een afbeelding van een harp gedeeld op hun officiële kanalen, wat bij veel fans de speculatie heeft aangewakkerd. Velen vermoeden dat dit een hint is naar een Bard-achtige specialization, wat zou kunnen betekenen dat we een focus op buffs en debuffs mogen verwachten. Al blijft het natuurlijk de vraag of deze specialization daadwerkelijk voor de Mesmer bedoeld is — dat is vooralsnog niet bevestigd.

Paragon, Paladin of Holy Warrior?

Op de tweede afbeelding is een helm te zien die duidelijk bij een heavy armor class hoort. Dit wijst mogelijk op een nieuwe Elite Specialization voor de Revenant, Guardian of Warrior. De stijl van de helm doet echter sterk denken aan een Paladin-achtig ontwerp. Vooral bij de Guardian of Warrior lijkt dit te passen, en het zou kunnen wijzen op een specialization met een grotere nadruk op healing en verdediging.

Waar fans ook nog over speculeren is de bijkomstigheid van de Paragon, bekend uit Guild Wars: Nightfall. Deze toenmalige class had een throwing spear en stond bekend als mobility en support class. Om dit te introduceren in Guild Wars 2 zou wel betekenen dat er een spear rework aan komt, of dat er een tweede variant op de speer komt. Dit lijkt voorbarig, gezien speer pas in de game is gekomen als land weapon.

De officiële onthulling wordt verwacht rond 15 juli, maar tot die tijd is het vooral speculeren. Wat denken jullie? Welke richting zou deze nieuwe spec op kunnen gaan? Laat het ons weten in de reacties hieronder! Guild Wars 2 wordt in ieder geval weer een uitbreiding langer ondersteund.