Microsoft gooit Perfect Dark het raam uit – The Initiative sluit deuren

Microsoft is bezig met massaontslagen en daarbij ook het opheven van studios. Het volgende slachtoffer op het slachtblok is ontwikkelteam The Initiative. Hiermee wordt ook Perfect Dark van de tafel geveegd.

Microsoft ontslaat zo ongeveer 4% van het totaal aantal werknemers. Deze ontslagen vallen binnen alle divisies van het bedrijf. Daarbij hoort ook Xbox, specifieker nog: The Initiative. Ontslagen zijn uiteraard nooit leuk, maar gamers lijken nu al enorm verbaasd over deze specifieke keuze – Perfect Dark is namelijk een geliefde franchise. Deze titel zou namelijk de wederkeer van Rare’s klassieke IP hebben betekend. Perfect Dark was in de 00’s een hele populaire stealth game. Helaas zal de game nu voornamelijk onderdeel zijn van Top 10 games that never released compilatievideo’s…

Sluiting The Initiative staat haaks tegenover wat Phil Spencer zegt

Na het loslaten van meer dan 9.000 werknemers, brengt Phil Spencer een vrij tegenstrijdig bericht uit. Zo zou Xbox alleen al 25 miljard winst hebben gedraait in het laatste kwartaal. Waar fans nu boos over zijn, is dat Phil Spencer aangeeft dat er ‘meer spelers, games en gaming uren dan ooit’ gemaakt zouden worden. Wat de uiteindelijke reden voor alle ontslagen is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wel geeft Spencer aan dat de creativiteit van al deze werknemers enorm waardevol is geweest. Een beetje mosterd na de maaltijd, denk je niet?

De meningen over Xbox zijn de laatste tijd verdeeld. Waar consumenten aangeven dat ze blij zijn met de manier waarop Xbox jouw geld vraagt, gezien deze manieren gezonder lijken dan die van Sony en Nintendo, geven anderen weer aan dat alles dat achter de schermen gebeurd net zo ‘vals’ is.

Wat vind jij van de praktijken die we steeds vaker in de gaming industrie zien? Is het goed voor efficiéntie, of slecht voor creativiteit? Slecht voor de mensen is het in ieder geval sowieso, we leven in een onzekere tijd. Laat het ons even weten in de comments hier beneden!