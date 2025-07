Anthem, die je toch niet ging spelen, niet meer speelbaar vanaf 2026

BioWare’s Anthem is vanaf 12 januari 2026 niet meer speelbaar. De servers gaan offline en dat betekent helaas voor deze shooter dat je de game niet meer op kunt starten. Dit zijn de gevolgen van Always Online Games.

Alhoewel je Anthem prima in je eentje kunt spelen, is deze titel een Always Online Game. Dit betekent dat je bij het opstarten van de game verbinding maakt met de server om te kunnen spelen. Die servers gaan op 12 januari 2026 uit de lucht en daarmee blaast Anthem, zijn laatste adem. Misschien mag je op het “Press start” schermpje in het hoofdmenu wel nog naar de “anthem” van de game luisteren.

Het heeft toch best lang geduurd voordat EA de stekker helemaal uit de game trekt. EA kondigde jaren geleden al aan dat er geen updates meer worden uitgebracht voor de shooter, nog vóór de geplande roadmap in zijn volledigheid verscheen. De geflopte shooter heeft over de jaren heen bijna alle spelers verloren, maar de laatste trouwe 2 Anthem fans moeten nu ook langzaam afscheid gaan nemen.

geen Offline Mode in Anthem?

Anthem heeft geen Offline Mode, ondanks de game prima in je eentje speelbaar is. Meerdere games halen deze vervelende fratsen uit en een Europees initiatief wilt daar iets aan gaan doen. Er zijn inmiddels meer dan een miljoen handtekeningen verzameld om dit fenomeen te stoppen. Het beoogde resultaat is een situatie waarin spelers voor altijd hun eigen gekochte games kunnen blijven spelen, in Offline Mode, of via servers die door de community zijn opgezet. Wil je ook tekenen? Dat kan hier!

EA en BioWare willen nog even benadrukken dat er ten gevolgen van het sluiten van de Anthem servers geen mensen zijn ontslagen bij BioWare. Dat hebben ze natuurlijk al gedaan toen de game geen succes bleek te zijn. Je kunt hier de volledige FAQ terug lezen die iets meer ingaat op het gebruik van in-game currency en het verdwijnen van de game via digitale winkelschappen en EA Play.