Ghost of Yotei onthult lo-fi modus, nieuwe wapens en een wraakzuchtig verhaal

Een nieuwe State of Play toont spelers meer informatie over Ghost of Yotei. Een nieuwe grote mysterieuze en sprookjesachtige wereld, een lo-fi mode, heel veel nieuwe wapens en een verhaal dat zich niet meer focust op eer, maar op wraak.

Tijdens de nieuwste State of Play toont Sucker Punch uitgebreide gameplay van Ghost of Yotei, hun nieuwste open wereld samurai game dat zich afspeelt in een sfeervol, mystiek Japan. De game bouwt voort op het fundament van Ghost of Tsushima, maar voegt een bovennatuurlijke en meer duistere laag toe. Van open wereld tot combat en stijl. Het oogt als een typische Sony-sequel, meer van hetzelfde, die dieper op de ijzersterke fundamenten inspeelt.

Een nieuwe Ghost

In Ghost of Yotei speel je als Atsu, een jonge vrouw die zestien jaar na een tragisch incident terugkeert naar haar geboortegrond als een onryō. Dit is een wraakzuchtige geest uit de Japanse folklore. Haar doel: de waarheid achterhalen en afrekenen met het verleden. Waar Jin Sakai in Ghost of Tsushima worstelde met eer en traditie, komt Atsu’s reis voort uit verlies, schuld en bovennatuurlijke wrok.

Het eiland Yotei is niet zomaar een nieuw speelgebied; het is een plek vol mysterie, ruïnes, bovennatuurlijke fenomenen en fragmenten uit Atsu’s verleden. De setting is sprookjesachtig, vernieuwend, maar vertrouwd, waarbij natuurlijke schoonheid constant wordt afgewisseld met spookachtige leegte.

Weg met de markers

In plaats van traditionele waypoint-navigatie kiest Ghost of Yotei voor een meer organische benadering. Spelers worden aangemoedigd om op aanwijzingen te letten in de omgeving, te luisteren naar NPC’s of landkaarten te verzamelen via reizigers en cartografen. Je beschikt ook over een spylens waarmee je gesprekken van vijanden kunt afluisteren voor informatie. Met de spylens kun je zelf interessante locaties markeren om te gaan verkennen. Ghost of Yotei wilt hiermee afrekenen met checklist Open Werelden en je meer organisch laten verkennen op je eigen gevoel.

Een groter arsenaal

Hoewel de basis van het zwaardvechten bekend oogt, krijgt combat een flinke upgrade. Naast de vertrouwde katana introduceert de game een hele reeks nieuwe wapens zoals de kusarigama, speer, dual swords, een boog, en zelfs een Tanegashima-geweer (een van de eerste experimentele vuurwapens). Elk wapen heeft specifieke voordelen, zo zijn de dual swords het meest effectief tegen vijanden met speren.

Altars en speelstijl

In plaats van traditionele skill trees werk je in Ghost of Yotei met Altars of Reflection. Deze locaties geven spirituele upgrades vrij zodra je er voor in aanmerking komt. Hierdoor voelt Atsu zich meer verbonden met de wereld waarin ze speelt en hebben haar vaardigheden een directe betrokkenheid met de omgeving.

Spelers kunnen hun stijl verder aanpassen via charms, armor-sets, en skins. Je kunt zelf kiezen waar jij je focus op wilt leggen. Stealth, ranged of brute melee combat zijn de opties en wat, wanneer en hoe je het inzet, is aan jou.

Bonfires?

Naast actie is er ook ruimte voor rust. In kampen kun je koken, verhalen delen, muziek maken met de shamisen en praten met bondgenoten van je Wolf Pack. Elk met hun eigen verhaallijnen en unieke upgrades. Elk personage heeft unieke upgrades voor Atsu of speciale voorwerpen die je kunt krijgen of kopen die jou moeten gaan helpen in jouw strijd.

Artistieke flair en lo-fi beats

Net als bij Ghost of Tsushima biedt de game meerdere visuele modi. De Kurosawa-modus maakt zijn terugkeer met zwart-wit cinematografie, maar wordt aangevuld met de brutere Miike-modus en de speelse Watanabe-modus, waarin je speelt met lo-fi beats op de achtergrond. Laatstgenoemde roept meteen herinneringen op aan Samurai Champloo, en toont Sucker Punch’s bereidheid om te experimenteren met sfeer en stijl. Voor ieder wat wils.

Naast de game, werden er twee nieuwe consoles getoond. Een console met gouden- en een console met zwarte accenten. De Dualsense controller en de console plates worden ook los verkocht.