Review: Black Ops 6 Season 4

Het vierde seizoen van Call of Duty: Black Ops 6 is volop in gang, dus het wordt hoogst tijd dat we dit seizoen eens goed onder de loep nemen om te zien hoe het er voor staat met de game op dit moment. Om alvast een tipje van de sluier te geven: Het is een iets rustiger seizoen, met minder content maar meer verfijning.

Call of Duty: Black Ops 6 Season 4 is nu speelbaar en is ondertussen ook al in haar “Reloaded” fase. Dit is eigenlijk een mid-season refresh waarin Activision meer content toevoegt en kleine aanpassingen doorvoert. Zo zien we nieuwe multiplayer maps, nieuwe game modi en uiteraard nieuwe samenwerkingen. Zo lanceerde Season 4 Reloaded met een Beavis & Butt-Head samenwerking voor een mini battle pass, nieuwe cosmetische packs in de Call of Duty Store en aangepaste maps voor multiplayer, zombies en Warzone (die iets later in dit seizoen volgt).

Een “kleiner” seizoen

Het was dan ook een heel erg moeilijke klus om het derde seizoen te overtreffen. Onmogelijk niet, maar wel moeilijk. Dat wisten ze bij Activision natuurlijk ook en hebben het daarom eerlijk gezegd, ook helemaal niet geprobeerd. Het vierde seizoen is daarom een stuk minder interessant dan voorgaande twee seizoenen. Het voelt echt een beetje als een filler episode. We hopen dan ook dat Activision het een en ander aan het klaarstomen is voor een grandioze finale in Season 5. Dat gaat immers het laatste seizoen worden vóór de release van Call of Duty: Black Ops 7.

Zo merken we op meerdere fronten dat het vierde seizoen eigenlijk niet heel indrukwekkend is. De multiplayer maps zijn niet heel erg speciaal, maar met Season 4 Reloaded zien we in ieder geval Fringe, uit Black Ops 3 terugkeren. Een leuke nostalgietrip, maar bij lange na niet zo leuk als de terugkeer naar Firing Range uit het voorgaande seizoen. Het verbaast me nog steeds dat we niet meer maps uit de originele Black Ops hebben teruggezien in Black Ops 6.

Geen nieuwe zombies map

De grootste teleurstelling van het seizoen is het uitblijven van een nieuwe zombies map. Ik moet dan ook eerlijk bekennen dat we voorgaande seizoenen ook wel een beetje verwend zijn geraakt met de toestroom van nieuwe zombies content. Ieder seizoen, aan het begin of met Reloaded, zagen we wel een nieuwe zombies map. Er was ook maar één map die iets minder leuk was, de meeste maps waren echt heel goed.

Omdat de zombies-fans niet vergeten worden, zien we wel nieuwe content voor zombies. Zo zien we tijdens Season 4 Reloaded dat de Beavis & Butt-Head mode in zombies zorgt voor een iets andere dynamiek met cell-shaded graphics. Aan het begin van het seizoen zagen we de komst van Grief. Grief is een terugkerende zombies mode waarin je met twee teams in een klein gedeelte van een bepaalde zombies map wordt losgelaten. De twee teams spelen tegen elkaar, maar kunnen elkaar geen schade aanbrengen. Je kunt elkaar wel treiteren met stungranaten en andere gadgets. Ondanks spelers je niet rechtstreeks kunnen beschadigen, wordt je automatische heal wel verstoord als spelers van het andere team op je schieten. Zoals de naam van de game mode zegt, moet je het andere team saboteren. Dat kun je doen met uitdagingen die je moet winnen, terwijl je van de zombies moet overleven. Ik heb deze mode één keer gespeeld en concludeerde al heel snel dat het eigenlijk totaal niets voor mij is.

Warzone

Warzone is still going strong in Season 4. In het vorige seizoen zagen we natuurlijk dat Verdansk is terug gekomen en deze is gebleven in Seizoen 4. Natuurlijk had niemand verwacht dat we alweer een nieuwe map kregen, maar Verdansk is wel hier en daar aangepast. Gedurende het derde seizoen zagen we al dat de touwen aan de zijkanten van gebouwen waren toegevoegd om meer rotaties mogelijk te maken voor teams die een gebouw willen aanvallen of verdedigen.

Gedurende het vierde seizoen zien we dat nog meer gebouwen zijn voorzien van touwen, maar zien we ook een heel nieuw groot gebouw met ziplines in Downtown. Tijdens het spelen van normale wedstrijden in Verdansk merk je hier niet zo veel van, maar als de krimpende zone rondom dit gebied zit, merk je toch dat de dynamiek heel erg veranderd ten opzichte van je “standaard” potjes Warzone. De verticaliteit is veel extremer, waardoor de laatste cirkel eigenlijk alleen maar spannender wordt. Helaas weet je aan het begin van een ronde nooit wat er gebeurd met de krimpende cirkel, dus blijven dit soort momenten wel schaars.

De beste toevoeging dit seizoen heeft plaatsgevonden met de Reloaded update. Zo krijgt Resurgence ook eindelijk een Casual Mode. In deze mode speel je de fast paced mode Resurgence op Rebirth Island, maar dan net als op Verdansk met het merendeel aan bots en slechts enkele groepjes met andere spelers. Ideaal om even op te warmen of camo’s te grinden.

Battle Pass en cosmetics

We zien een terugkerend patroon in de manier waarop Activision hun Battle Pass introduceert in Black Ops 6. Zo lijken de seizoenen die minder spannend zijn in content, voorzien te zijn van Battle Passes met de meest interessante cosmetische aanpassingen. Zo ziet ook dit seizoen een Battle Pass met toffe skins met een demonisch tintje als je voor de Black Cell variant kiest. De wapens zien er stuk voor stuk gruwelijk uit.

Naast de Battle Pass wordt de Call of Duty Store bijna dagelijks voorzien van nieuwe bundels met de meest krankzinnige skins en gaat er ook geen week voorbij zonder een in-game evenement die ons nieuwe wapens en ander spul geven. Enkele speciale samenwerkingen keren ook terug, zo zagen we eerder dit seizoen een samenwerking met Ballerina, met skins uit de film en zien we momenteel een Beavis & Butt-Head evenement met cell-shaded maps, een mini Battle Pass en skins van personages uit de Beavis & Butt-Head reeks.

Naast cosmetisch zien we ook nieuwe wapens dit seizoen die te verkrijgen zijn via de Battle Pass. Zo zien we de LC10 SMG en de FFAR1 assault rifle (mijn nieuwe favoriete wapen in Warzone).

Verdict

Season 4 in Call of Duty: Black Ops 6 is niet heel bijzonder, maar verfijnt de gameplay ervaring die eigenlijk al erg solide is. De gunplay in zowel Warzone als Multiplayer voelt erg fair en voor zombies moeten we langer op iets nieuws wachten terwijl de Grief game mode terugkeert. Qua content een seizoen die snel vergeten wordt, maar laten we hopen dat Activision er alles aan doet om Black Ops 6 te voorzien van een finale die we nooit zullen vergeten. Tot in Season 5!