Pokémon TCG: Mega Evolution keert terug

Met de komst van Pokémon Legends: Z-A wisten we natuurlijk al dat de mega evolution mechanic weer terug zou keren. Wat we echter niet wisten, maar misschien wel konden verwachten, is dat deze ook terugkeert naar de TCG. Voor het eerst sinds de Cosmic Eclipse expansion in 2019 mogen we weer aan de slag met de mega evolution kaarten. Onder fans een zeer geliefde vorm, beloven deze kaarten dan ook spectaculaire artwork en gameplay mechanics.

Pokémon TCG: Mega Evolution

We krijgen deze keer 10 Mega Evolution EX kaarten, waaronder Mega Lucario EX, Mega Gardevoir EX, Mega Kangaskhan EX, Mega Venusaur EX en meer. De set zal 22 illustration rare kaarten bevatten en daarnaast 22 ultra rare Mega Evolution Pokémon EX kaarten die ook een silhouette van de originele Pokémon op de achtergrond zullen hebben. Ook zullen ultra rare trainer kaarten met items, stadiums en tool cards verschijnen. Ten slotte 10 special illustration rare Mega Evolution Pokémon EX en supporter kaarten.

Mega Pokémon zijn altijd high risk-high reward geweest. Wie een Mega Pokémon verliest geeft 3 prijs kaarten weg aan de tegenstander. Daarnaast betekende een Mega Evolution het einde van je beurt. Hoewel de mechanics grotendeels hetzelfde lijken te blijven is er één opmerkelijke verandering: Je hoeft niet langer door alle evolution stages te gaan. Zo kun je direct van bijvoorbeeld Riolu naar Mega Lucario gaan.

Release kalender

Hoewel de officiële release van de set pas op 26 september zal zijn, kunnen spelers op 13 september al aan de slag met de pre-release. Als we kijken naar de Japanse sets waarop deze set is gebaseerd dan lijkt het een redelijke kleine set te worden die hopelijk goed te verzamelen zal zijn. Dit in tegenstelling tot de absoluut enorme Black Bolt en White Flare sets die niet alleen voor het eerst zorgen voor een westerse dual release, maar ook nog eens een special set zijn waardoor er geen booster boxes te koop zullen zijn. Deze set zal alle 156 Unova Pokémon bevatten. Het lijkt erop dat deze set op 18 juli uit zal komen

De card lists van de Japanse Mega Evolution sets zijn voor een deel al te zien. Houd er echter rekening mee dat niet altijd al deze kaarten ook een westerse release krijgen. Soms vervallen er kaarten, soms worden andere kaarten toegevoegd en soms komen er speciale producten, promos of boxes die anders zijn dan die van de Japanse releases.

