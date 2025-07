Uur lange Phantom Blade Zero demo op Gamescom 2025

Phantom Blade Zero is een game die ons op Gamescom 2024 omver vlies met innoverende combat, gebruik van omgeving en simpliciteit in game design dat zorgt voor een gestroomlijnde playthrough. Dit jaar staat de game weer op Gamescom, in main hal 6 om precies te zijn!

Phantom Blade Zero is een Wuxia axction RPG vanuit ontwikkelaar S-Game. Jij als spelers kruipt in de huid van Soul, een huurmoordenaar die werkt voor een mysterieuze organisatie. De leider van die organisatie is omgekomen in een moord en het is aan Soul om te achterhalen wie daar verantwoordelijk voor is. Check de meest recente trailer maar eens.

Onze Gamescom ervaring met Phantom Blade Zero

Tijdens Gamescom 2024 ging een groot deel van onze redactie aan de slag met Phantom Blade Zero. Wij waren allemaal onder de indruk van wat we zagen. De combat is enorm vloeiend en voelt raar genoeg vrij intuïtief. Het is een snelle combat vorm, maar wel eentje die de juist timing aan inputs vereist. Je zal je muscle memory dus aan het werk moeten zetten. Daarnaast kan je gebruik maken van je omgeving om bijvoorbeeld te schuilen, specifieke wall-attacks te gebruiken of om slim om je vijand heen te manouvreren. Over al die toffe dingen hadden we een interview met S-Game. Mocht je die nog niet gezien hebben, check maar even!

Gamescom 2025 demo

Phantom Blade Zero komt dus ook dit jaar weer terug. Waar de game vorig jaar een vrij kleine booth had, in de Indie Hall, staat het nu in hal 6, een van de grote hallen vol AAA-games. Volgens S-Game is de demo ongeveer een uur en zit deze vol met volledig nieuwe boss battles, levels, stukjes verhaal en meer combat opties dan de demo van vorig jaar. Er zijn meer dan 60 demo stations beschikbaar, dus ga zeker een kijkje nemen als je interesse hebt.