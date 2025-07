EA FC 26 krijgt release datum

De zoveelste seizoensupdate in een nieuw jasje, of toch een game met verbeteringen? EA FC 26 zal later dit jaar zijn hand laten zien, maar tot die tijd eerst een nieuwe trailer en release datum.

Als we de trailer moeten geloven, wordt er dit keer wél geluisterd naar de community. Op basis van de vorige FIFA-games.. ik bedoel EA FC games, heeft het team achter het spel feedback liggen verzamelen. Voornamelijk negatieve maar ook positieve punten zouden zij dit jaar aandacht hebben gegeven en EA FC 26 zo hebben getweaked dat het voor bijna iedereen goed zal zijn.

Nieuwe én oude gezichten

Deze week werd al de cover van de Ultimate Edition onthuld.. niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic. Wat hier het verhaal achter is, is nog niet duidelijk. Wel lijkt de cover een soort eerbetoon te zijn naar het verleden, dus mogelijk het voetbal en de spelers van vroeger. Ondertussen is Zlatan ook al ruim 2 jaar gepensioeneerd en speelde hij voor het laatst bij AC Milan in 2023.

Op de Normal Edition zien we twee spelers terug, één daarvan is Jude Bellingham van Real Madrid FC. Het is niet de eerste keer dat we hem op de cover zien, zo zagen we hem vorig jaar ook al op het hoesje. De tweede speler is Jamal Musiala van FC Bayern Munich, voor hem is het wél de eerste keer op de cover.

Ondanks het de tweede keer op de cover is voor Bellingham, vindt hij het toch speciaal om het te delen met Musiala. Zo zijn de twee vroeger al teamgenoten geweest bij het Engelse jeugdploeg.

“Toen ik hoorde dat ik op de cover zou staan, was dat echt bizar. Het was altijd al een droom van me en het is zo’n groot onderdeel van de voetbalcultuur. Wie weet, misschien versla ik Jude wel in FC straks.” – Jamal Musiala, over zijn plek op de cover van EA FC 26.

EA FC 26 gemaakt door de community

Zoals in de trailer ook al te zien is, heeft EA SPORTS deze game (en hopelijk ook de volgende games) aangepakt op basis van de feedback van de community. Zo zijn er een aantal dingen aangepast, verbeterd of zien we nieuwe addities aan het bekende voetbalspel.

Verbeterde gameplay fundamentals – FC 26 voelt strakker en vloeiender dan ooit met verbeterde dribbels, aangepaste loopcurves voor explosievere bewegingen, nieuwe keeperpositionering dankzij reinforcement learning, close-body volumetrische animaties en meer veelzijdige Playstyles en Player Roles.

Authentieke en competitieve presets – De nieuwe Competitive Gameplay preset biedt meer consistentie en reactiesnelheid voor Football Ultimate Team en Clubs. De Authentic preset brengt een ongekend realistische ervaring in Career.

Manager Career krijgt een live upgrade – Met het gloednieuwe Manager Live sta je midden in de actie. Via een dynamische live hub krijg je variabele Challenges, gekoppeld aan de echte voetbalwereld. Deze modus komt naast Original Career en Live Start Points.

Archetypes maken hun debuut – Geïnspireerd op de groten der aarde, introduceren Archetypes nieuwe klassen in Clubs en Player Career. Upgrade je skills, unlock Perks en geef je speler een unieke stijl op het veld.

Nieuwe Live Events en Tournament Modes – Stel je ultieme team op de proef in FUT met gloednieuwe Live Events, toernooien en een vernieuwde Rivals en Champs-ervaring.

Ongekende authenticiteit – Met meer dan 20.000 atleten, 750+ clubs, 120+ stadions en 35+ competities brengt FC 26 het meest authentieke voetbal tot leven dankzij de samenwerking met 300+ wereldwijde voetbalpartners.

“FC 26 laat zien hoe serieus we het nemen om deze game samen met de community te bouwen, we zijn zelf ook spelers en die gedeelde passie stuurt alles wat we doen. Dit jaar brengen we een volledig vernieuwde gameplay, nieuwe toernooien en Live Events in FUT, Archetypes in Clubs en Career Mode die meebeweegt met de voetbalwereld.” – John Shepherd, Vice President & General Manager van EA SPORTS FC.

EA FC 26 is vanaf nu te pre-orderen op verschillende consoles, de standaard editie zal €69,99 kosten en de ultimate edition kost €99,99,-.