Echoes of the End verschijnt op 12 augustus 2025

Echoes of the End, de eerste videogame van Myrkur Games uit IJsland verschijnt op 12 augustus 2025. Dat hebben Deep Silver en Myrkur Games gisteren onthuld. Gelijktijdig is er een nieuwe gameplay trailer opgedoken.

Echoes of the End is een filmische third-person action-adventure game. Het combineert een diep persoonlijk, karakter gedreven verhaal met zowel magie- als melee combat die samensmelt met interessante traversal en puzzels die worden opgenomen in de omgeving. Geïnspireerd door IJsland biedt dit epische avontuur een volwassen, rijke en meeslepende ervaring in een adembenemende en originele fantasiewereld.

Het is de eerste game van de IJslandse studio die ongeveer 40 koppen telt. Het wordt een “AA” titel en eigenlijk alles wat je ziet van de game straalt dit ook wel uit. Verwacht dus geen onwijs gepolijste actie-titel in dezelfde geest als God of War, maar meer een game als A Plague Tale of andere actie-games van dit formaat. Ondanks het kleine team, en het feit dat dit hun eerste echte grote game, ziet het er interessant en mooi uit. Veel te danken aan de veelzijdige robuuste Unreal Engine 5 motor waar de game op draait.

De gameplay video hebben we hier beneden geplakt, maar je moet deze wel even via YouTube bekijken dankzij de geweldige leeftijdsbeperking die er voor zorgt dat je ‘m niet gewoon hier kunt bekijken.

En dan nog even het belangrijkste op een rijtje: