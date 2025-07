Review: HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless

Een hele mond vol, dat is de high-end gaming muis die HyperX recent op de markt heeft gebracht – De HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless. Bij zo’n lange naam horen natuurlijk veel features. Laten we een kijkje nemen naar de performance, bouwkwaliteit en meer!

De HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless brengt een aantal toffe features mee, een hoge bouwkwaliteit en soepele sliding-mogelijkheden. Buiten dat heeft de muis veel connectivity opties, gestroomlijnde software en een lange batterijduur.

Bouwkwaliteit en design

De Pulsefire Haste 2 Pro draagt dezelfde vorm die de meeste Pulsefire muizen dragen. Het is een clean design met de benodigde knoppen op de juiste plekken. De muis is beschikbaar in 1 kleur, grijs. Ik was zelf eerst niet zo’n fan van dit idee, maar toen ik de muis eenmaal in het echt zag was ik snel verkocht. Het is een egale kleur die een beetje retro hoogt, maar door het moderne ontwerp makkelijk past bij veel verschillende set-ups. Echter blijf ik het jammer vinden dat we specifiek deze muis nog maar in 1 kleur zien, vooral gezien HyperX meer focus legt op vrijheid in design. Zo doen ze bij de Rise keyboard line nu meerdere kleuren caps verkopen, evenals leuke magneetjes voor de finishing touches.

Verder zien we een stevige muis met een vrij clean design. De muis gebruikt hetzelfde materiaal als de rest van de line-up en is daarmee ook een enorm lichtgewicht – 61 gram om precies te zijn. Hiermee is de muis niet lichter dan de draadloze Razer muizen, maar ik vind het gewicht van de Pulsefire persoonlijk heel fijn. Al met al een stevige, lichte muis met een strak ontwerp dus!

Buttons en connectivity

De muis heeft 2 side-buttons, die kan je natuurlijk instellen. Ik gebruik ze in Guild Wars 2 bijvoorbeeld altijd om snel te dodgen, of mijn mount skill te gebruiken. Maar voel je vooral vrij om ze per game in te stellen zoals jij dat wilt. Daarnaast heb je bovenop de DPI-button, waarmee je via de software kan instellen welke jumps dat iedere klik maakt. Hiermee laat je jouw muis sneller of langzamer reageren op input.

Qua connectivity zien we veel opties. Allereerst kan je de muis natuurlijk gebruiken met de bijgeleverde USB-C kabel, gebruik tijdens het opladen is dus sowieso mogelijk. Daarnaast kan je gebruik maken van Bluetooth of 2.4GHz met de dongle. Maar, voor HP Omen laptop gebruikers is er een speciale optie – One-Touch Pairing. Geen dongle nodig, gewoon instant pairing bij het opstarten van je laptop met een ingebouwde 2.4GHz connectie.

Features

Er zitten ook wat toffe features aan de muis vast. Zo is de muis Nvidia Reflex gevalideerd. Dit houdt in dat de muis goed werkt met G-Sync monitoren. Daarnaast zien de DPI settings tot aan 26.000 DPI met een maximum van 650 IPS. De muis zal nog preciezer moeten zijn door de 4KHz polling rate, waardoor tracking accuracy zorgt voor betere performance. In praktijk merk je dit met browsen enzo natuurlijk niet, maar in games helpt het je zeer zeker.

Als allerlaatst heeft de muis een 90-uur lange batterij. Ik heb dit uiteraard niet op de seconde getest. Wel heb ik de muis twee weken intensief gebruikt en nog voldoende batterij over!

In de NGENUITY software kan je een aantal dingen instellen. Van de RGB op het scrollwiel tot aan de DPI settings. Ook kan je de lift-off afstand instellen, zodat je muis precies reageert zoals jij dat wilt.

Performance

Ik ga de performance indelen in twee delen – Gebruikersgemak en gaming performance. Met gebruikersgemak wil ik vooral kijken naar de switches, gliding en latency. Wat me namelijk opviel, is dat de muis in zowel Bluetooth, als 2.4GHz mode, enorm snel reageert op input. Er lijkt vrijwel geen vertraging in de muis te zitten. Wel heb ik ervaren dat de muis heel soms issues kan hebben met connection, maar dit is pas twee keer gebeurd en ook zo weer voorbij.

Kijken we verder naar gebruikersgemak, dan kijk ik naar de optical switches die de muis gebruikt. Deze klikken namelijk enorm fijn. Ze geven voldoende feedback, maar zijn niet heel zwaar om in te drukken. Hierdoor krijg je een goede balans. Ik heb de muis gebruikt in zowel gaming als edit werk en heb ondervonden dat dit mijn favoriete HyperX optical switches zijn.

Eigenlijk heb ik hiermee ook al weggegeven dat de muis fijn is om een potje te gamen. Daar is die natuurlijk ook voor bedoelt. Maar door de snelle connectie, fijne switches en lange batterij heb ik nooit zorgen om een shooter of MMO met deze muis op te starten.

Als allerlaatst wil ik benoemen dat de muis heel goed glijdt over je muismat. Mocht je hem te soepel vinden, dan geeft HyperX je een aantal skates in de doos. Ook zitten hier finger grip stickers bij, die je op de muis kan plakken zodat je hand altijd stevig op de muis zit. Aanpasbaarheid is wat HyperX hierin een unieke positie in de markt geeft.

Verdict

Een straight-forward muis met veel features, die gemakkelijk in gebruik is én sterke performance heeft is precies wat ik nodig had in mijn leven, jij dus ook! Er zijn weinig dingen op te merken aan de Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless. Het is niet de goedkoopste muis, dat is wel een minpunt. Maar, wat je krijgt is enorm betrouwbaar, snel en stabiel!