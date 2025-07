Clive Barker’s Hellraiser keert terug als game

Hellraiser, de bekende horror franchise van Clive Barker keert terug als game onder de naam Hellraiser: Revival. In deze game speel je als Aidan en de eerste trailer laat een boel gore horror zien.

Pinhead is terug in Hellraiser: Revival, een first-person horror game met actie en survival als grote focus. Gedurende de game draag jij een speciale puzzle box, daarmee dien je natuurlijk een boel mysterieuze dingen op te lossen en te ontsnappen van een eng doolhof. Check de trailer hier beneden.

In Clive Barker’s Hellraiser: Revival, discover the tale of Aidan, who must unlock the dark powers of the Genesis Configuration, a mysterious puzzle box, to help his girlfriend from a hellish abyss. As Aidan, you’ll harness the box’s infernal abilities to survive your pact with the sinister Pinhead and battle against the twisted cult that worships him and the Cenobites. Fail, and your suffering will be legendary, even in Hell. We have such sights to show you…