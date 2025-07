Guild Wars 2: Ontmoet de Troubadour, Galeshot en Luminary

De namen van de eerste drie Elite Specializations werden eerder deze week al onthuld. Ook de Visions of Eternity expansion kreeg een eerste trailer en blogpost. Maar, nu is het tijd voor meer informatie over de Elite Specs die Guild Wars 2 aan zullen gaan vullen in de nieuwe expansion!

Deze drie Elite Specializations gaan onder de namen Troubadour, Galeshot en Luminary. Dit zijn drie van de in totaal negen specs die we gaan zien voor 20 augustus, dan kunnen spelers aan de slag met de spec beta. Laten we een dieper kijkje nemen naar de eerste drie!

Troubadour (Mesmer)

De Troubadour werd eerder al gespeculeerd als Bard of Minstrel. Alhoewel de naam toch anders is, is het idee wel hetzelfde – je maakt namelijk muziek. Troubadour ziet een vervanging van de reguliere klonen, die worden vervangen met sonische magie. Gebruik meerdere instrumenten om de sonic waves aan te passen op damage of support.

Galeshot (Ranger)

We krijgen de Tengu waarschijnlijk nooit als speelbaar ras. Toch staat de Galeshot volledig in het teken van deze vogels. De Ranger heeft namelijk wat lesjes gevolgd bij de Tengu en geleerd om de wind te gebruiken om speciale pijlen te genereren. Een iets snellere en mobielere kijk op de Ranger dus, dat is wat we krijgen met de Galeshot.

Luminary (Guardian)

Ahh, mijn main class, de Guardian. De Luminary is een echte beschermer, eentje met de kracht van vuur. De Luminary kan in een Radiant Shroud vorm gaan en de kracht van vier nieuwe Weapons of Light benutten om support te bieden aan teammates. Guardian kreeg eerder veel DPS specs, maar zal nu toch echt eens een daadwerkelijke bijdrage aan de party moeten gaan doen. Benieuwd naar alle specs in actie? Check de trailer hier beneden!

Guild Wars 2: Visions of Eternity komt uit op 28 oktober 2025. Je kan de pre-order opties hier bekijken!