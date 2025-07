Review: Killing Floor 3

De Co-op multiplayer shooter Killing Floor 3 is hier. Fans van de franchise hebben er jaren op moeten wachten. Eindelijk een moderne shooter in de Left 4 Dead geest die weer 6 speler co-op ondersteund voor een hels slagveld. Zien we dit keer een nog grotere bedreiging van de Zeds?

Killing Floor 2 opvolgen is een behoorlijke klus. De tien jaar oude shooter van Tripwire Interactive is vandaag de dag nog erg geliefd en wordt gezien als een mooi alternatief voor spelers die houden van shooters zoals Left 4 Dead. Bijna tien jaar na het succes van Killing Floor 2 is het langverwachte vervolg eindelijk hier. Killing Floor 3 doet veelal hetzelfde als zijn voorganger, maar moderniseert waar nodig. Resulteert dit uiteindelijk in een betere Killing Floor?

Killing Floor 3

Kiling Floor 3 speelt zich 70 jaar na de gebeurtenissen uit Killing Floor 2 af. We zitten nu in het jaar 2091 en de megacorporatie Horzine heeft een ultiem leger aan bio-geëngineerde monsters gecreëerd. Deze monsters noemen ze de Zeds en alle Killing Floor fans zijn wel bekend met deze monsters. Het enige wat tussen deze helse creaties en de toekomst van de mensheid staat ben jij, alleen of samen met tot nog 5 andere spelers. Dat doe je onder de rebelse groepering die zichzelf Nightfall noemt.

Je staat niet zomaar op het slagveld met een zwembroek en een cocktail. Je bent namelijk een van de 6 speelbare Perks (classes). Iedere Perk heeft eigen unieke uitrusting, eigen wapens, een eigen skill tree en eigen levels. Je kunt maximaal level 30 worden met een perk en als je alle skills daarbij ook nog naar het maximale level wilt tillen, ben je redelijk lang bezig. Het duurt ongeveer 25 uur om één Perk naar het maximale level te tillen. Hogere levels betekenen direct meer skills, waardoor je survivability exponentieel stijgt. Ieder level krijg je ook meer cash aan het begin van de ronde om direct met betere uitrusting te beginnen. De zes speelbare Perks op dit moment zijn: Commando, Firebug, Engineer, Sharpshooter, Medic en de Ninja. Je zou aan de naam al goed kunnen afleiden welke specialiteit iedere Perk heeft. Zo heeft de Ninja bijvoorbeeld alleen maar wapens voor dichtbij. Iedereens hoofd er af hakken met een vlijmscherpe katana!

De game lanceert met 8 redelijk grote maps waarin je via een vrij kort “verhaal” doorheen wordt geleid terwijl je nietszeggende opdrachtjes uitvoert op verschillende plekken in de map. Audio logboeken vinden, schakelaartjes omzetten en noem maar op. Het draait zich uiteindelijk nog steeds om de verschillende rondes die iedere keer een beetje moeilijker worden met op het einde een boss fight.

Look and feel

Je Killing Floor 3 gameplay loop gaat voornamelijk bestaan uit het meermaals herspelen van de verschillende levels en dan steeds een stapje moeilijker. Zo zijn er drie verschillende moeilijkheidsgraden en is de eerste daarvan “Medium”, gevolgd door “Hard”en als laatst “Hell on earth”. Waarom ze Medium niet gewoon Easy noemen?

Over Hell on Earth gesproken, had ik bij Killing Floor wel altijd het gevoel alsof de Hell is losgebarsten op aarde en alle andere locaties waar je terechtkomt. Killing Floor heeft altijd een erg uitgesproken uitstraling gehad die past bij het thema. De locaties in Killing Floor 3 lijken allemaal een beetje op elkaar, waardoor je wel het gevoel krijgt alsof alles bij elkaar hoort en bij elkaar past, maar het verliest een beetje zijn charme. Het ziet er allemaal een beetje te standaard uit. Zeker gezien we spelen in het jaar 2091, maar nog steeds architectuur zien uit het jaar 1950. Er is weinig dat echt futuristisch oogt aan Killing Floor 3, buiten misschien enkele gadgets. Zelfs de wapens zijn nog steeds erg modern en niet per se futuristisch. Dat is aan de ene kant best jammer, want als je een franchise 70 jaar de toekomst in katapulteert, verwacht wel dat het een en ander is veranderd en er meer gebruik wordt gemaakt van futuristische dingen.

Aangezien je ieder level toch wel de nodige keren moet gaan herspelen, want dat is immers de aard van het beestje, mocht er wat mij betreft wel iets meer variatie inzitten. De levels an sich zijn prima en spelen verder ook wel goed. Er is genoeg rotatie en er zijn meerdere dingen in de map die impact hebben op de gameplay, zoals ontploffende buizen, gigantische ventilatoren die Zeds in stukjes malen en turrets die je kunt inzetten. Zoals je van deze games gewend bent heeft iedere locatie verschillende gangenstelsels en meerdere open gebieden om je hordes bij elkaar te verzamelen voor een groot bloedbad. En een groot bloedbad, gaat het zeker worden.

Ga zo maar gore

Killing Floor en Gore gaan hand in hand en dat is in het derde deel niet anders. Dankzij de krachtige Unreal Engine 5 die de game enorm soepel laat draaien ziet alles er grafisch best wel gelikt uit. Op dit vlak is er weinig aan te merken over de grafisch dichtheid, al hebben we het net natuurlijk al gehad over de stijl van de game die wel een beetje verloren is gegaan. In Killing Floor 3 zijn er meerdere manieren om de bloedspetters van het scherm af te laten spatten. De traditionele headshots keren absoluut terug, maar in plaats van direct exploderende vijanden, is het nu ook mogelijk om andere ledematen eraf te schieten. Zo kun je benen en armen van Zeds wegknallen waardoor ze gaan kruipen. Alle bekende bloedeffecten zijn uiteraard ook weer aanwezig.

Dit effect wordt natuurlijk groter wanneer je met meerdere mensen speelt. Meer Zeds, meer Chaos, meer kogels, meer bloed. Ik heb dit helaas nog niet kunnen testen, aangezien in de game vóór de release heb gespeeld en Matchmaking niet mogelijk was. Hierdoor is mijn hele ervaring met de game tot nu toe gebaseerd op de single player experience, die overigens ook best goed is. Dit soort games zijn veel leuker om te spelen met vrienden, maar als je alleen wilt spelen, is die optie er. Je kunt bij het opstarten van de game kiezen uit multiplayer en solo. In de solo mode kun je de game ook wanneer je wilt pauzeren, iets wat in multiplayer uiteraard niet kan (ook al speel je alleen).

De gunplay in Killing Floor 3 is eigenlijk wel vergelijkbaar met dezelfde soort shooters in het genre en dan voornamelijk de meer recente varianten daarvan. Denk aan Back 4 Blood en Darktide. Het is niet stroef, maar ook niet supersoepel. Het zit er een beetje tussenin en dat werkt. Als ik zo een inschatting moet maken en terugdenk naar Killing Floor 2 is het op sommige punten een verbetering en op andere punten een stapje terug. Het is op geen enkel moment storend geweest, maar verwacht in ieder geval niet de warme boter vloeiende movement of gunplay van een Call of Duty of Destiny.

Progression

Wat Killing Floor 3 best goed doet, is je het gevoel geven dat iedere ronde wel iets nieuws brengt. Je hebt het gevoel dat je na iedere ronde iets sterker kunt worden. Je krijgt namelijk levels en om de zoveel levels speel je een nieuwe reeks upgrades vrij voor je personage. Deze komen meestal in setjes van drie in de skill tree. Je moet steeds een van de drie kiezen om te activeren. Met bepaalde punten die je vergaard tijdens het spelen kun je deze skills vervolgens nog 3x verbeteren. Skills geven je onder andere meer armour, meer kogels, verlagen prijzen in de shop, verbeteren je granaten, geven je meer granaten, veranderen effecten en ga zo maar door. De skills zijn per Perk weer verschillend, dus als je een ander personage speelt, begin je weer vanaf level 0 en zo bouw je ieder personage afzonderlijk van elkaar op.

Ook de wapens die je mee kunt nemen kun je aanpassen met attachments. Speciale kogels die beter werken op bepaald soort vijanden, scopes, andere magazijnen en nog veel meer. Deze moet je craften van materialen die je kunt vinden in de levels. Sommigen krijgen van de Zeds, andere krijg je door objecten om je heen te slopen zoals camera’s, radars, computerkasten en vending machines. De attachments kun je ook weer drie keer verbeteren voor betere effecten. Je moet er hierbij wel op letten dat iedere attachment de aanschafprijs van dat wapen verhoogd. Killing Floor 3 werkt namelijk met een soort Counter Strike mechanic waarin je voorafgaand aan een level en tussen iedere wave andere wapens kunt kopen, ammo kunt bijvullen en tools kunt kopen of veranderen. Ieder level van je Perk verhoogt het geldbedrag waar je een ronde mee kunt starten.

Cosmetische aanpassen verdien je door uitdagingen te voltooien en daarmee punten te verdienen voor het Battle Pass achtige systeem. Hier zitten gratis beloningen in, maar ook beloningen die je enkel kunt krijgen als je de betaalde versie hebt. Het doorspelen van deze Battle Pass werkt een beetje zoals die van Fortnite en lijkt qua looks erg op de Warbonds van Helldivers 2. Ik vermoed dat het systeem daar ook op gebaseerd is.

Verdict

Dan is het nu eindelijk tijd voor het eindoordeel. En dat is toch wel een lastige. Killing Floor 3 is een leuke game, maar in niet ieder opzicht een verbetering vergeleken met zijn voorganger. Ik heb de game tot nu toe ook alleen maar in mijn eentje gespeeld en alhoewel dat ook vermakelijk is, weet ik dat dit soort games velen malen leuker zijn met vrienden. Daar wil ik met mijn eindoordeel ook naartoe. Indien jij een vriendengroep hebt en jullie houden van dit soort games, is Killing Floor 3 absoluut geen miskoop. Het is een prima vervolg op Killing Floor 2, maar wel eentje die nog moet groeien met extra updates en content. Het gevoel van vooruitgang is goed gedaan waardoor je je steeds iets beter voelt en dat houdt je uiteindelijk toch echt wel langer in de wedstrijd.