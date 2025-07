Dying Light: The Beast uitgesteld – 19 september wordt de nieuwe datum

Techland’s Dying Light: The Beast wordt uigesteld van augustus naar 19 september, zodat er nog iets meer tijd is voor de puntjes op de I. Techland laat dit weten in een officieel persbericht en geeft ook een vrij duidelijk reden voor dit uitstel.

The Beast is een game die ontwikkeld werd als een DLC voor Dying Light 2: Stay Human. Die DLC werd zo uitgebreid dat het nu een volwaardige game is geworden. Je volgt Kyle Crane, die balans zoekt tussen mens en monster. De originele datum was 22 augustus, maar wordt nu 19 september.

As we’re closing in on the launch of The Beast, everyone at the studio feels your excitement. More than 150 previews were published this week from journalists and content creators and their response was universally positive. We’re blushing about quotes like “nailbiting survival horror”, “absolute blast”, “project with a soul” and being called a “standout game of 2025”. It proved the gut feeling that we had already – we’re making a very special, fun game. – Techland