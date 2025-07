Ontsnap uit de kelder – Flower In Us lanceert vandaag

Soms is het goed om even zo’n kleine game te promoten, die komt vanuit een enorm kleine ontwikkelaar. PsychoFlux Entertainment lanceert vandaag namelijk hun game Flower in Us. Een narratieve game, met een soort arthouse tintje, voor 8 Euro? Dat kan interessant zijn!

Stel je voor: je wordt wakker in een donkere kelder, je hoofd bonkt, je geheugen is zo leeg als . Voor je staat een vrouw vastgebonden aan een paal. Ze zegt dat jij haar daar hebt vastgebonden. Sterker nog, volgens haar ben jij een agent van het onderdrukkende regime dat haar gevangen houdt. Zijzelf? Een lid van een studentikoze verzetsgroep. En jullie moeten nu samen ontsnappen.

In Flower In Us draait alles om vertrouwen — of juist het gebrek daaraan. Terwijl je op zoek gaat naar aanwijzingen in de kelder en puzzels oplost. Het spel is meer dan alleen een escape room-simulatie. Door gesprekken te voeren, items te delen en samen codes te kraken, leer je beetje bij beetje meer over haar verleden — én over het jouwe. Want wie was jij eigenlijk, voor dit alles begon?

Deze intrigerende twee-persoons thriller speelt zich af in een alternatieve versie van het Zuid-Korea uit de jaren 80, een tijdperk waarin het gezag allesbepalend was en loyaliteit levens kon kosten. Of je haar uiteindelijk vertrouwt, laat je haar achter… of werk je samen aan een ontsnapping? Eén ding is zeker: in deze kelder leer je niet alleen puzzels oplossen, maar ook jezelf kennen.

Flower In Us is vanaf nu beschikbaar op Steam, voor 8 Euro. De game ziet er enorm artsy uit, dus wij gaan hem sowieso wel even checken! Houdt ook onze Gamescom coverage in de gaten voor alle nieuwtjes omtrent kleinere games die naar Duitsland komen dit jaar.