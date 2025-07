Review: Donkey Kong Bananza

Ongeveer een dikke maand na de release van de Nintendo Switch 2 verschijnt de echte launch-game van het apparaat: Donkey Kong Bananza. Ik heb deze platformer uitvoerig getest en kom maar tot één conclusie: Dit is de beste Nintendo platformer tot nu toe.

Donkey Kong Banaza is op 17 juli 2025 officieel uitgekomen voor de Nintendo Switch 2. Ruim een maand na de lancering van de console is dit de tweede echte Nintendo Switch 2 exclusive van Nintendo en in mijn ogen de game waar de Nintendo Switch 2 eigenlijk mee had moeten lanceren. Dit is namelijk een prachtige titel om de kracht van de nieuwe console tentoon te stellen.

De tweede Donkey Kong game in 3D en de eerste sinds Donkey Kong 64 op de Nintendo 64. Het was een gewaagde zet van Nintendo om geen nieuwe 3D Mario game uit te brengen tijdens de lancering van de Nintendo Switch 2. In plaats daarvan is de keuze gevallen op Donkey Kong en dat terwijl deze game afkomstig is van hetzelfde team als Super Mario Odyssey. De bruine gorilla is lang niet zo populair als de Italiaanse loodgieter, maar wellicht dat Bananza dat roer iets kan omgooien.

Ergens ver weg van de Country

Donkey Kong Bananza is een heel ander soort Donkey Kong game als dat we van de afgelopen jaren gewend zijn. Waar we recentelijk nog Donkey Kong Country Returns HD speelde op de Nintendo Switch en daarvoor nog Donkey Kong Country Tropical Freeze, is Bananza geen 2D platform avontuur, maar een 3D platform avontuur in eigenlijk dezelfde geest als Super Mario Odyssey. De maantjes worden vervangen door Swarovski-bananen en bijna ieder level waar je in speelt kan helemaal kapot. Ik heb zelfs de term Red Faction: Gorilla, voorbij horen komen.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat Donkey Kong Bananza een nieuwe era voor Donkey Kong begint. Een soort van soft reboot zelfs. Zo heeft de aap een iets ander uiterlijk gekregen dan je van hem gewend bent. Hij is niet langer de chronisch boze gorilla, maar hij heeft dit keer veel meer emotie en persoonlijkheid. Het verhaal in Donkey Kong Bananza neemt nooit echt de voorgrond of gaat in tegenstelling tot de game niet heel diep, maar hij is niet langer de emotieloze gorilla die we kennen uit voorgaande games. Hij is erg aandoenlijk. Dat komt grotendeels ook door zijn compagnon in deze game: Pauline.

Pauline is nog maar een jonge tiener in Bananza en daarom zou je misschien kunnen zeggen dat de game zich afspeelt vóór Super Mario Odyssey? Aan de andere kant, is er totaal geen touw vast te knopen aan de hele Super Mario of Donkey Kong tijdlijn, dus maak je hier vooral niet druk over. Dat doet Nintendo tenslotte ook niet. Pauline lift met je mee op je schouder en haar zangkunsten zorgen er voor dat je vervelende paarse obstakels kunt wegzingen en nieuwe liedjes die ze leert zingen geven je nieuwe speciale krachten zoals de Kong Bananza Mode.

Alles kan kapot!

De beroemde woorden van Alex Soze dreunen nog door mijn hoofd, terwijl Donkey Kong met zijn dreunen alles om zich heen helemaal naar de Filistijnen slaat. Je kunt in deze game bijna alles kapot slaan en daarmee los je puzzels op en creëer je alternatieve wegen naar je doel. Waar je in de eerste paar levels als snel de neiging hebt om het hele level kort en klein te slaan, merk je in de latere levels al snel dat je je niet overal meer doorheen kunt forceren. Er komen steeds interessante mechanics bij die de game fris houdt, maar niet per se je vrijheid belemmerd.

Interactieve puzzels die gebruik maken van Donkey Kong’s krachten nemen de voorgrond en alhoewel je redelijk snel het verhaal kunt doorspelen, ligt deze game bomvol met dingetjes om te doen. Ieder level waar je terechtkomt, zit bomvol Banandium Gems (de maantjes, zonnetjes), fossielen en uitdagingen. Je vindt ze stuk voor stuk verscholen in de speelse wereld of achter combat uitdagingen, speciale bonus levels of puzzels die je krachten op de proef stellen. Het is werkelijk nog nooit zo leuk geweest om alles te verzamelen in een Nintendo platformer als dat het is in Donkey Kong Bananza. Zo heb ik zelf ieder level eerste 100% uitgekamd voordat ik van mezelf door mocht naar het volgende level. Over de levels gesproken, laten we even kijken hoe Donkey Kong Bananza is opgebouwd (en gesloopt wordt).

Naar de kern van de aarde!

Donkey Kong Bananza speelt zich af in een wereld die is opgebouwd uit lagen. Ieder laag gepresenteerd een level waar je doorheen kunt spelen. Ondanks we dus feitelijk onder de grond spelen, voelt het niet zo. Ieder level heeft namelijk gewoon een open lucht alsof je de oppervlakte speelt. Ieder level verschilt in thema en ieder level brengt weer nieuwe uitdagingen en gameplay aanpassingen met zich mee. We beginnen het spel in een letterlijke mijn, maar het duurt niet lang voordat we ook in een woestijn, jungle, sneeuwgebied en zelfs een level inkomen die een beetje wordt geïnspireerd door The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (ja, echt!).

Zoals je gewend bent uit de voorgaande Donkey Kong games, is er maar één echte drijfveer: Bananen! In dit geval heeft Void Company de bananen gestolen en is het aan Donkey Kong om deze allemaal terug te halen. Pauline houdt iets minder van bananen, maar ze is eigenlijk verdwaald en wil graag naar huis aan de oppervlakte van de planeet. De enige weg om daar nog te komen is via de kern. We duiken dus steeds dieper in de wereld en gaan laag voor laag af op weg naar de kern, naar het hart van de planeet en de plek waar de baas van Void Company zich schuil houdt.

Void Company bestaat uit een aantal gemene apen die er heel tof uitzien en alle onderbazen en kapiteins van dit kwade bedrijf zorgen voor een aantal hele creatieve en leuke boss fights. Ze zijn vrij makkelijk om te verslaan, maar stuk voor stuk wel heel vermakelijk en creatief. Ongetwijfeld zijn dit de beste antagonisten die Donkey Kong ooit heeft gezien. Ik hoop zeker dat dit niet de laatste keer is dat we deze personages zien in de hele Donkey Kong of Super Mario Multiverse.

Een spektakel

De Nintendo Switch 2 laat met deze nieuwe game wel echt zien wat hij in zijn mars heeft. Donkey Kong en Pauline stralen in deze game en het ziet er grafisch echt supergelikt uit. Ook de animaties zijn van een ongekend hoog niveau en als je goed naar de details kijkt dan zie je Donkey Kong’s emoties en reacties op verschillende gebeurtenissen. Zo zie je dat hij het absoluut niet fijn vindt om nat te worden, zie je hoe gek hij daadwerkelijk is op bananen en zie je de woede en agressie in zijn gorilla ogen als hij aan het losbeuken is. Zelfs de uitdrukkingen van Donkey Kong als je even niets aan het doen bent, spreken boekdelen. Opeens is Donkey Kong echt een sprekend personage terwijl hij geen woord zegt.

Verdict

Donkey Kong Bananza is de beste 3D platformer die Nintendo ooit heeft gemaakt. Het team van Super Mario Odyssey heeft zichzelf overtroffen en zet een titel neer die er grafisch ontzettend mooi uitziet, onwijs lekker speelt met voortdurend verfrissende mechanics en een nieuw begin neerzet voor Donkey Kong als personage. Als je een Nintendo Switch 2 hebt, is dit een game die je absoluut niet mag missen.