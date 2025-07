Hoe dungeons in Hell Is Us gaan werken

Hell Is Us ziet eruit als een unieke take op het third-person action-adventure genre. De game brengt unieke visuals, combat en exploratie. Nacon verteld ons graag meer over het Dungeon systeem in een uitgebreide gameplay trailer!

Voor dat Hell Is Us lanceert op 4 september 2025, laten Rogue Factor en Nacon ons nog een aantal toffe dungeon segmenten zien. Hell Is Us speelt zich af in Hadea, een fictioneel land geteisterd door een burgeroorlog. In dit land liggen veel mysterieuze kerkers die jij zal moeten exploreren om achter de geheimen van het land te komen. Iedere dungeon is een integraal onderdeel van de wereld en jouw avontuur. Het zit vol met puzzels, verschillende atmosferen en vereist dat jij als speler meerdere skills op de juiste wijze gebruikt.

“The dungeons are based on the same philosophy that governs the game, which we call “player-plattering. Through this concept, we want players to rediscover the pleasure of exploring on their own, without being hand-held. Within the deep and mysterious confines of each dungeon, the players must pay attention to their environment in order to orient themselves and figure out how to overcome the many obstacles they face. Each dungeon has its own distinct flavour and memorable moments, culminating in a real sense of achievement once completed.”

Hell Is Us verschijnt op 4 september voor de Playstation 5, Xbox Series X en S, Steam, Epic Games en is momenteel te pre-orderen voor al deze platformen!