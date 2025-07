Nintendo Direct Partner Showcase aangekondigd voor morgen 15:00

De geruchten over een Nintendo Direct in juli zijn op de valreep waar gebleken. De geruchten hebben alleen niet gesuggereerd dat het om een Partner Showcase zou gaan. Morgen om 15:00 kijk je in ieder geval naar een Nintendo Direct die net geen half uur van je tijd in beslag gaat nemen.

Al sinds vorige week hangt het in de lucht: Nintendo gaat na de release van Donkey Kong Bananza een Nintendo Direct houden. Het werd even warm onder de voeten van de lekkers, maar het is wederom waar gebleken. Op 31 juli om 15:00 gaat de aflevering beginnen en deze focust zich 25 minuten lang op games van andere uitgevers die verschijnen op de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2.

Join us for a #NintendoDirect: Partner Showcase tomorrow, July 31st, at 15:00 CEST! Tune in for roughly 25 minutes of information on upcoming #NintendoSwitch2 and #NintendoSwitch games from our publishing partners. Watch here: https://t.co/u4djACMGPu pic.twitter.com/crupDjSeIL — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 30, 2025

Kortom: Zeer waarschijnlijk zien we geen games die Nintendo zelf aan het maken is, dus nog altijd geen release datum voor Metroid Prime 4. Wél krijgen we waarschijnlijk veel meer trailers over multiplatform titels die eindelijk worden bevestigd voor Nintendo Switch 2, waaronder games die al zijn aangekondigd voor andere platformen, maar ook hele nieuwe games. Je kunt de livestream morgen hier om 15:00 live volgen, of later terugkijken wanneer je tijd hebt.