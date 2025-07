Review: HyperX Pulsefire Saga

De HyperX Pulsefire Saga is een nieuwe bedrade muis van HyperX die een aantal toffe verfrissende, maar ook enkele bestaande verbeterde features met zich meebrengt. Het is een muis die je op best wel veel manieren kunt personaliseren en aanpassen, zelfs binnen de software. Dat moeten we even goed bekijken.

De HyperX Pulsefire Saga is een bedrade muis voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X, aldus de verpakking. Daarbij is het natuurlijk zo dat bepaalde games muisbesturing ondersteunen, maar onder die noemer zou je de muis zelfs kunnen aansluiten op je Nintendo Switch 2. Staat niet op de doos, maar dat werkt dus ook. Nu ben je waarschijnlijk niet deze review gaan lezen met de intentie om een nieuwe gaming muis te kopen voor je console, maar weet dus dat het kan. Deze muis is breed inzetbaar, voor verschillende doeleinden, voor verschillende mensen. Dat is wat HyperX je een beetje wilt meegeven met de Pulsefire Saga, want deze muis is erg aanpasbaar op verschillende fronten. Daar duiken we deze review in en we beginnen bij… het begin!

De kapjes en knopjes

Bij het openmaken van het doosje van de HyperX Pulsefire Saga vallen gelijk een aantal dingen op. Ten eerste de muis zelf. Deze ziet er uit als een hele normale muis. Je hebt je linker- en rechtermuisklik, het scrollwiel en twee knopjes op de zijkant aan de linkerzijde van de muis. Met een geweven kabel verbind je de muis aan je pc of console en sluit je deze aan op een USB-A poort. Op de muis zelf zie je enkele doorzichtige onderdelen op het scrol wieltje en tussen de muistoetsen en de rug van de muis waar je je handpalm op laat rusten. Deze doorzichtige onderdelen zijn natuurlijk zodat ze RGB-verlichting op de muis door kunnen laten schijnen. Tot zo ver niets om van op te kijken.

Verder vind je in de doos een aantal andere opzetstukjes voor de muis. Zo heb je een setje andere muistoetsen erbij, een andere rug die iets minder bol is en een setje extra knopjes voor de zijkant. Je kunt het combineren zoals je zelf wilt, dus zo kun je je ideale gaming muis in knoppen en formaat zelf in elkaar knutselen. Het steekt allemaal vrij simpel in elkaar en wordt met magneten goed bij elkaar gehouden. In elk geval weegt de muis zo’n 69 gram, wat hartstikke prima is. Je zou er dus zelfs onderdelen voor kunnen 3D-printen als je hier affiniteit mee hebt en deze eenvoudig vervangen met de andere onderdelen op de muis. Wat er in de doos zit, is voor mij ruim voldoende, maar ik kan me voorstellen dat je graag aan ze zijkant een extra stukje plastic hebt om je duim op te laten rusten. Je zou dan ook voor een andere muis kunnen kijken, maar misschien mis je dan wel een van de andere toffe features van deze muis die je zelf kunt beheren via de software.

Polling down the river

Indien je bekend bent met HyperX producten, of onze eerdere HyperX reviews hebt gelezen, klinkt Ngenuity je vast bekend in de oren. Dit is de software waarin je al je HyperX accessoires van headsets, tot muizen en toetsenborden kunt finetunen. Zo ook de Pulsefire Saga muis. In de software kun je er voor kiezen om de muistoetsen een bepaalde functie, Windows snelkoppeling, of macro te geven. Vooral handig als je de standaard terug en vooruit knoppen aan de zijkant niet op die manier wilt gebruiken. Je kunt via de software de RGB aanpassen naar verschillende profielen en deze ook koppelen aan je andere HyperX producten zodat ze samen één scene weergeven en kleuren vloeiend in elkaar overlopen van bijvoorbeeld je toetsenbord naar je muis.

De interessantste feature van deze muis is denk ik wel de polling rate die tot 8K gaat! Polling rate wilt zeggen hoe vaak de positie van de muis wordt opgehaald door Windows per seconde. Dit is de verversingssnelheid die je bijvoorbeeld ook kent van hertz in beeldschermen. 8K wilt zeggen dat dat de positie van de muis 8000 keer per seconde wordt ververst. Dat is ontzettend vaak en dit voelt dan ook ontzettend vloeiend aan als je met de muis beweegt. Alsof je met een heet met door de boter heen snijdt. Natuurlijk komt dit het beste tot zijn recht als je beeldscherm ook een hoge verversingssnelheid heeft, dan valt het effect het meest op. Daarbij is het ook wel een beetje een luxe feature, want eigenlijk zijn de merkbare verschillen tussen de 1000 en 8000 marginaal. Je merkt het absoluut, maar het heeft veel minder impact op je nauwkeurigheid of beleving dan wanneer je tussen de 125 en de 1000 range zit. Je wilt eigenlijk altijd minimaal 1000 Hz hebben.

Uit ervaring is het ook zo dat hoe hoger je polling rate, des te hoger je je DPI wilt hebben. De DPI bepaalt direct hoe gevoelig de cursor reageert op de beweging van de muis. Jouw input en hoe vaak je pc de positie van de cursor ververst hebben een directe verbinding met elkaar. Je muis voelt sneller aan met dezelfde DPI op een lagere polling rate. Je kunt via de Ngenuity software 5 DPI stappen definiëren. HyperX heeft deze al voor je klaargezet, maar je mag ze zelf aanpassen. Deze gaat to maximaal 26.000. Wat wederom behoorlijk hoog is! Met een polling rate van 8000Hz vind ik een DPI van 3200 de sweet spot, maar dit is voor iedereen anders en je bent gelukkig helemaal vrij om dit aan te passen.

comfort en gebruik

De muis an sich is heel fijn in gebruik en ligt gewoon prima in de hand. Het ziet er echt uit als een alledaagse muis. De HyperX elegantie komt hier weer om de hoek kijken. Een simpele basis met kleine gaming gerelateerde tintjes, een logo en tal van opties om de muis naar eigen smaak in te stellen. Het resultaat is gewoon prima. Zeker voor de prijs die per verkoper ergens tussen de € 60 en € 80 ligt. De muis is breed inzetbaar, heeft genoeg aanpassingsmogelijkheden en is ook echt geschikt voor alledaags gebruik. Voor gamen is deze ook zeker geschikt als je geen MMO’s speelt of games waarbij je echt heel veel snelkoppeling op de muis nodig hebt. Je kunt er per profiel twee kwijt aan de zijkant, want je wilt de muisklikken en het scrol wiel eigenlijk niet aanpassen (kan natuurlijk wel). Voor shooters is deze meer dan prima. Zo heb je aan de zijkant van de muis nog de optie om je melee en reload er op te zetten, bijvoorbeeld.

Het enige echte nadeel aan deze muis is dat de DPI-knop aan de onderkant van de muis zit. Wil je dus midden in een game switchen tussen DPI, moet je dat doen via de software, of door je muis op te tillen en het knopje in te drukken aan de onderkant van de muis. Niet echt ideaal.

Verdict

De HyperX Pulsefire Saga is een meer dan prima muis die komt met enkele vervangbare opzetstukjes. De aanpasbaarheid en personaliseren staan voorop bij deze muis. Indien je je tot nu toe gelimiteerd voelde met het fysiek kunnen aanpassen van je muis in combinatie met weinig vrijheid in softwarematige aanpassingen, biedt deze muis daar zeer waarschijnlijk een goede oplossing voor. Het is verder een uitstekende alledaagse muis die geschikt is voor alledaags gebruik en de standaard gamer die niet veel toetsen op de muis nodig heeft, of snel moet kunnen schakelen tussen verschillende DPI-standen. Door de hoge polling rate glijdt de cursor ontzettend soepel over je beeldscherm en merk je dat je heel accuraat te werk kunt gaan.