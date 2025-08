Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober 2025

We hebben een releasedatum! Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober en is verkrijgbaar voor PlayStation 6, Xbox Series consoles en pc. De releasedatum van EA’s blockbuster shooter werd tijdens de Multiplayer reveal aangekondigd. Volgende maand mag je al aan de slag met de Open Beta van de game.

IT’S JUST ONE OF THOSE DAYS! Het wachten is bijna voorbij. EA lijkt terug te keren naar de gloriedagen van Battlefield met Battlefield 6. De veertiende game binnen de franchise verschijnt op 10 oktober is is speelbaar via pc, PlayStation 5 en beide Xbox Series consoles.

De Open Beta begint op 7 augustus, maar is 2 dagen lang exclusief voor fans die de game vooruitbestellen of een Beta Key weten te bemachtigen via Twitch drops via enkele streamers die nu al aan de slag zijn met de game. Vanaf 9 augustus mag iedereen aan de slag met de Open Beta en deze duurt tot en met 10 augustus. Aan het einde van die week begint een nieuw Beta weekend. Deze start op 14 augustus en duurt tot en met 17 augustus.

De release datum van de game werd eerder al gelekt, via EA’s eigen website die enkele pre-order voordelen uitlichtte die zouden verlopen op 10 oktober 2025. Wat uiteraard suggereert dat de game op die datum verschijnt. Eerder vandaag lekte de laatste 15 seconden van de trailer al uit, waaruit ook bleek dat de releasedatum 10 oktober 2025 is. Inmiddels hebben we hele trailer. Check deze hier beneden!

Wil je de eerste trailer ook nog even zien, die zich vooral richt op de terugkeer van de single player campaign? Check dan ons voorgaande bericht!

Al je bekende game modes keren terug waaronder Breakthrough, Conquest, maar ook Rush! Destruction speelt dit keer een nog grotere rol en het ziet er dan ook ontzettend realistisch uit. De setting is wederom in het heden, zoals Battlefield 3 en Battlefield 4. Ook de bekende classes uit deze games keren terug met unieke rollen en unieke wapens per class. De game lanceert met 9 maps, waaronder een remaster van Operation Firestorm. De maps spelen zich af op Gibraltar, New York, Egypte en meer.

Wil je het hele reveal evenement terugkijken? Check deze dan hier beneden!

Portal

Battlefield Portal keert terug in Battlefield 6, maar deze is volledig vernieuwd. Hierdoor kun je custom maps maken met unieke regels en eigen game modes en minigames.

Ga jij de game vooruitbestellen om volgende week al aan de slag te gaan met de Open Beta?