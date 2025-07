Chillin’ By The Fire, dat kan vanaf vandaag op Nintendo Switch 2

Chillin’ By The Fire is een cozy game die draait om, je raad het al, kampvuren! Het is een kampvuur simulatie en jij kan deze game vanaf vandaag spelen op jouw Nintendo Switch 2.

Chillin’ By The Fire is een low-poly game, die echt draait om creatief zijn met vuur. Je bouwt en onderhoudt jouw kampvuur op verschillende locaties zoals stranden, bossen en zelfs op een berg die vol ligt met sneeuw. Je raadt het al, iedere locatie wordt een beetje lastiger. Maar uiteindelijk draait de game volledig om de warmte. De ontwikkelaar wilt namelijk de warmte van het leven brengen naar zijn spelers. Je kan ook videochatten met de Switch 2 camera, zodat je het zelfs kan gebruiken als een sociale game. Check de trailer hier beneden!

Chillin’ By The Fire is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. Ga jij even genieten van de rust en een lekker warm vuurtje? Check ook zeker even onze Nintendo Switch 2 review hier!