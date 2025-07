Hyrule Warriors: Age of Imprisonment krijgt nieuwe trailer

Na Hyrule Warriors en Hyrule Warriors: Age of Calamity volgt nu Age of Imprisonment. Deze game kreeg een nieuwe trailer tijdens de Nintendo Partner Direct van 31-07-2025. Check de nieuwe trailer hier!

Hyrule Warriors titels staan erom bekend dat ze meer context bieden aan de mainline Zelda games van de nieuwe era – Breath of the Wild en Tears of the Kingdom. Age of Imprisonment is hier zeker geen uitzondering in. Deze game komt in de winter van 2025 exclusief uit op de Nintendo Switch 2!

Experience The Imprisoning War that ultimately led to the events of The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, the latest canonical tale from Hyrule’s distant past.

