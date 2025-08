Je eigen map in Battlefield 6? Dat kan!

Gister zagen we de volledige multiplayer onthulling van Battlefield 6. In de chaos van deze onthulling kregen we ook een beetje mee over Portal en hoe jij jouw eigen map en regels nu nog beter kan samenstellen.

De onthulling van de Battlefield 6 multiplayer werd goed ontvangen. DICE en EA hadden ook wat te bewijzen en hebben flink uitgepakt. Uren aan livestream gameplay, alle features netjes uitgelegd en die oude Battlefield 3/4 vibe, het was allemaal aanwezig.

Maar, DICE heeft nog wat anders zitten klaarstomen voor fans – jouw eigen map is nog nooit zo dichtbij geweest. Een herstructurering van de Portal mode laat spelers creëren, bouwen en delen. Jij kan jouw eigen custom map maken, maar hoe werkt dat precies?

Battlefield 6 Portal Mode vernieuwd

De nieuwe spatial tool die DICE verwerkt heeft in de game heet Godot. Deze tool geeft ons creatieve gamers de kans om ruimte te manipuleren. Je kan bestaande assets herplaatsen, verwijderen of toevoegen. Daarnaast accepteert Portal ook jouw custom geschreven script en AI scripting. Zo kan je unieke UI elementen bedenken en implementeren, of NPCs en hun gedrag in de map bewerken. Daarnaast laat Portal jou ook modifiers bedenken, zodat jij jouw eigen regels kan hanteren. Battlefield is hier altijd goed in geweest, het was altijd een community-gedreven game en dat proberen ze nu terug te brengen.

Buiten de negen maps op launch, kan jij dus ook jouw eigen map gaan maken. Zin in? Laat ons weten wat jij in petto hebt voor de mensen die jouw map gaan spelen in Battlefield 6!