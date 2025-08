Review: HyperX Cloud III S Wireless

HyperX blijft evolueren met hun producten, wederom ook hun legendarische headsets worden elke keer net iets beter gemaakt dan de vorige. Een hele lastige klus, maar met de Cloud III S Wireless laat HyperX zien dat er altijd nog ruimte is voor verbetering, als is het minimaal!

HyperX staat bij veel gamers boven aan dankzij hun prijs-kwaliteitverhouding in hun ruime keuze aan producten. Het bedrijf heeft zijn positie verzegeld in de gaming industrie, voornamelijk dankzij hun headsets die zeer geliefd zijn in de gaming community. Niet alleen door functionaliteit en comfort, maar ook de prijs. Zo komt de HyperX Cloud III S Wireless op de markt voor een prijs van gemiddeld €140,-. Dit is 20 euro duurder dan zijn voorganger, maar dan met extra mogelijkheden.

De Cloud III S Wireless is een verbetering op originele headset die we zagen verschijnen in 2023. Destijds nam Jordy deze onder de loep en zagen we grote verbeteringen ten opzichte van de Cloud II.

Tussen de Cloud III en Cloud III S zit maar een gat van twee jaar, dat is een stuk minder lang wachten dan 8 jaar (van de tweede naar de derde generatie Cloud headsets).

Super comfortabel

Zoals Jordy ook al benoemde in zijn HyperX Cloud III Wireless review, is de headset gewoon goed comfortabel. De headset is bijna niet meer te voelen nadat je een spannend potje hebt gehad. De headband zit wederom lekker om je hoofd, de clamping force van de headset is niet te los noch te strak én de oorkussens hebben een stevigheid die precies goed is voor lange gaming sessies.

Wat mij wel opviel, is dat we geen vervangende oorkussentjes meer krijgen sinds mijn laatste headset. Voorheen kregen we een optie om de kussens te vervangen tussen een soort suède én nepleer. Bij de Cloud III S Wireless krijgen we alleen de oorkussens die al op de headset zitten, ook een soort nepleer. Deze zijn zeer comfortabel, maar roept het toch wel vragen op mocht je de headset al een lange tijd in bezit hebben. Zo weet ik uit ervaring dat nepleer na een tijd vatbaar is voor het rafelen en loslaten van de oorkussens, voornamelijk als je gezweet hebt bijvoorbeeld in de zomer.

De ‘S’ van upgrades

Waar de HyperX Cloud III S Wireless hetzelfde is als zijn voorganger, verschilt het tegelijkertijd met zijn uitrusting. Zo zien we bij deze nieuwe headsets een flinke upgrade op vele fronten.

Connectiviteit

Connectiviteit blijft grotendeels hetzelfde, zo zien we een draadloze connectiviteit via 2.4 Ghz wireless via de USB-C dongle. Deze werkt met veel apparaten zoals de PlayStation 5 en telefoon, maar ook je Nintendo Switch 2 (pro gamer tip: steek de dongle in de console zelf, zo kun je ook in handheld mode met je headset op blijven gamen).

Xbox blijft nog steeds uitgesloten met hun apparaten in combinatie met deze headset. Natuurlijk kun je wel de headset gebruiken op pc om via deze manier in de Party Chat te babbelen of je favoriete games te spelen.

Verder zien we een toevoeging van bluetooth functionaliteit. Dankzij een selector-switch onderop de headset, kun je de connectiviteit kiezen van de headset. Het is dus weliswaar mogelijk om twee apparaten te koppelen, één via 2.4 Ghz en één via bluetooth, maar het is niet mogelijk om ze beide tegelijk te gebruiken.

Batterijduur

Met de toevoeging van bluetooth zien we ook een verbeterde batterijduur op een enkele lading. Een volle batterij kan tot wel 200 uur aan speelplezier met zich meebrengen over bluetooth. Via de 2.4 Ghz mode blijft de headset op een 120 uur zoals we zagen bij de vorige headset.

Communicatie

Een headset zonder een manier van communicatie is gewoon een hoofdtelefoon, maar dat is de Cloud III S Wireless zeker niet. We krijgen natuurlijk afneembare boom mic met een 3.5mm aansluiting, maar dit keer krijgen we ook een geïntegreerde microfoon als back-up. Zo kun je de headset overal naar toe nemen en al zijn functionaliteiten behouden.

De afneembare boom microfoon heeft zelf ook een upgrade gekregen. Dankzij de ingebouwde ruisonderdrukking neemt de microfoon geen ruimtelijk geluid meer op. Zo kun je die gekke tunes blijven pompen op je speakers zonder je party chat ermee lastig te vallen.

Audio en customization

Als audio upgrade zien we een aanwezigheid van DTS Headphone:X spatial audio. Bij verschillende games zoals Battlefield 2042, Counter-Strike en games waar audio nog meer van belang is merk je het verschil. Audio is nu nog makkelijker te traceren van waar het komt. Waar je eerst aan het gokken was van “Kwam er geluid uit deze gang, of juist uit die kamer?” is nu verleden tijd.

Ook kun je natuurlijk via de HyperX NGENUITY software via je PC het geluid aanpassen aan jouw wensen. Dankzij de onboard memory van de headset, kun je de EQ settings opslaan op de headset waardoor je op elk platform jouw gewenste equalizer settings hebt.

De headset wordt (nog) niet ondersteund door de HyperX NGENUITY app op je telefoon. Mogelijk dat hier binnenkort nog een update van gaat komen.

Verdict

De Cloud III S Wireless is een goede upgrade op de originele Cloud III Wireless. De toevoeging van features die men wenste op de originele headset zijn hier goed toegepast en zelfs verbeterd. De prijs ligt ongeveer €20,- hoger dan de originele headset, en komt uit op pakweg €140.-

Ondersteuning van Xbox is nog steeds een gemiste kans, maar het is alsnog mogelijk om de headset via pc te gebruiken om je Xbox Party te joinen of je favoriete Xbox games te spelen.

Ook de mobiele app van de NGENUITY suite werkt nog niet met de Cloud III S Wireless. Zo is deze nog niet up-to-date, maar dat betekent niet dat je headset niet werkt met je mobiele telefoon. Mocht je de headset toch willen tweaken qua equalizer instellingen dan dien je het voor nu nog eerst via een computer te doen. Wél is de onboard memory van de headset een pluspunt zodat je instellingen op de headset blijven zitten.