Review: Philips External SSD (2025)

Philips, ons Nederlands trots op gebied van electronica en gadgets komt met een nieuwe Portable SSD. Ultra speed, ultra slim, ultra ultra, dat is de boodschap. Nu rest de vraag – is deze SSD het waard? Laten we daar even induiken!

Eerder keken wij al naar twee interne SSD’s, van een SATA tot een M.2. Over beiden waren wij tevreden. Echter maakt Philips ook externe SSD’s, met als doelgroep ook creatieve mensen, portable gamers, remote werkers en ga zo maar door. Laten we kijken naar de nieuwste line-up van externe SSD’s.

Design en bouwkwaliteit

De Philips SSD is een compacte oplossing voor fotografen, videograven, mensen met heel veel kattenfoto’s en gamers. Dit zijn ook groepen waar Philips op in wilt spelen. Als iets hierin belangrijk is, dan is het dat je SSD compact en draagbaar is.

Om te beginnen bij het begin, hoe ziet de SSD eruit, hoe voelt die in de hand en wat kan je verwachten wanneer je dit apparaatje uit de doos haalt? Allereerst, de SSD is heel klein en gevormd in een lengte-based shape. Dit betekend dat hij makkelijker in een vakje past dan bijvoorbeeld Samsung’s T-serie SSD’s. Voor mij als foto- en videograaf, evenals voor redactielid Dave, die hetzelfde doet, is dit een godsend. Het is enorm fijn om de SSD mee te nemen in een cameratas. Ook zorgt de vorm ervoor dat hij ergonomisch beter aan je laptop of PC hangt, net als een USB-hub bijvoorbeeld. De SSD voelt stevig en ziet er een beetje uit als een vape, maar in plaats van rook, komt er data uit, of in.

Aansluiting

De SSD heeft een enkele USB-C poort, zoals de meeste SSD’s tegenwoordig hebben. Dat is op zichzelf echt top. USB-C is gewoon de standaard. Daarnaast zou de SSD 540MB/s aan schrijfsnelheid hanteren, dat gaan we zo meteen uitgebreid testen. Wat ik echter wel een aparte keuze vindt, is dat er maar 1 USB-C naar USB-A kabel in de doos zit. Dit zou betekenen dat je zelf een USB-C datakabel moet halen wanneer jij een Macbook hebt, of een Windows laptop/ Android tablet met alleen USB-C aansluitingen. Een tweede kabel was hierin geen ramp geweest.

Snelheid, wat komt uit de test?

Philips beloofd een snelheid van 540MB/s (write) en 520MB/s (read), wij hebben getest hoe dit in de praktijk tot z’n recht komt met het CrystalDiskMark programma. Wij runnen iedere test meerdere keren. Ook hebben we geprobeerd een groot videobestand over te zetten. In beide tests zien we dat de snelheid niet tot het uiterste gaat. Bij de daadwerkelijk praktische test zien we dat de schrijfsnelheid tussen de 300-350 MB/s zit. Kijken we naar de CDM test, dan zit deze rond de 416MB/s. Dit is zeker snel en de SSD kan tot 540MB/s halen, maar heeft dat in onze tests nog niet gehaald. De SSD is hiermee alsnog meer dan prima om te gebruiken voor datatransfer en PC-gaming.

Prijs vs. doelgroep

De prijs van deze externe SSD varieert van € 39,99 tot € 175,99. Beginnende met 250GB en eindigend op 2TB. Dit is een prima variatie en ook een prima prijs voor wat je krijgt. Snelheden bij concurrenten verschillen tussen de 400-1000mb gemiddeld. Dit betekend dat Philips aan de langzamere kant zit. Daar is de prijs dan ook naar. Kijken we naar de Samsung T5, die in hetzelfde segment zit, dan zit je al wat duurder. Philips is dus redelijk geprijsd hierin.

De SSD is bedoeld voor gamers, creatievelingen en mensen die thuis- op locatie werken. Gaan we kijken naar games, dan is de SSD goed voor PC-gamers, maar slecht voor console gamers. Games op je console zullen veel minder snel laden. Ik heb Guild Wars 2 gespeeld vanaf de SSD op mijn PC en ondervond geen gekke vertragingen, dus voor PC is het prima. Voor creatievelingen is dit een hele fijne SSD. Hij schrijft en leest rap genoeg om onderweg te benutten. Wij gaan hem dan ook zeker op Gamescom benutten voor alle toffe foto- en video content die we voor jullie klaar gaan stomen.

Verdict

De Philips Portable SSD is meer dan prima voor de prijs die je betaald. Hij is goed voor PC-gamers en creatievelingen alom. Wat het fijnst aan deze SSD is, is dat hij mega klein is, waardoor je hem meer dan makkelijk mee op pad kan nemen. Ideaal voor iemand die veel onderweg is, weinig ruimte heeft of in z’n cameratas al een rotzooi heeft. Ik kan de SSD zeker aanraden voor de prijs, al is het zeker niet de snelste op de markt.