Review: AOC U27G4R

In de wereld van monitoren zien we steeds meer een switch naar nieuwe technologie als we kijken naar paneel technieken. AOC laat met hun monitor, de U27G4R, zien wat het nieuwe normaal gaat zijn.

We weten al een tijdje dat er een overgang plaatsvind in de wereld van monitoren. Bekende paneeltechnieken zoals IPS en VA worden nog steeds her en der gebruikt, maar we zien steeds meer nieuwere technieken het zonlicht bereiken.

De AOC U27G4R is 27-inch dual-frame monitor die gebruik maakt van een Fast IPS-paneel. Een dual-frame monitor houdt in dat je makkelijk kunt switchen tussen twee native resoluties van 160 Hz 4K of 320 Hz Full-HD. Hierdoor is dit scherm heel flexibel in verschillende situaties. Behoud je competitive edge in de 320Hz modus of maak gebruik van de 4K-modus om meer screen real-estate te hebben bij het creëren van content.

Met een prijskaartje van €349,- (op het moment van dit geschreven bericht) krijgen we een leuke aantal features terug, maar missen we wel één belangrijke voor content creators.

Simpel en flexibel

De AOC U27G4R is een monitor die komt zoals die is, geen poespas of RGB-lichten, maar wel boordevol functies die gericht zijn naar verschillende doelgroepen.

Het 27 inch paneel bevat geen curve en heeft een goede matte afwerking dankzij de antiglare coating. Hierdoor is het een ideale monitor voor plekken die veel natuurlijk zonlicht krijgen. Ook heb je van bijna elke hoek zicht op het scherm zonder dat je verkleuringen of krommingen ziet gebeuren in het beeld.

De monitor heeft een simpel design, maar laat robuustheid zeker niet achterwege. Het gebruik van een antraciete kleur met her en der een rood accentje laat zien dat het een echte AOC monitor is, buiten de branding zelf natuurlijk. Het design is tamelijk neutraal en schreeuwt niet “gamer”, hierdoor kun je de monitor, mét of zonder voet, goed gebruiken op vrijwel elk bureau.

Zoals we gewend zijn van AOC monitoren, is het paneel goed wendbaar indien je hem gebruikt met de meegeleverde poot. Zo kun je het paneel niet alleen in hoogte verstellen, maar natuurlijk ook draaien. Ook is het mogelijk om de monitor in portret modus te zetten met de poot, zowel beide kanten worden ondersteund.

Aansluitingen en technologie

De AOC U27G4R is voorzien van de laatste technologie en bevat ook de meest up-to-date aansluitingen die men kan hebben in een monitor.

Zo hebben we één DisplayPort 1.4 input en twee HDMI 2.1 inputs. De HDMI-aansluiting ondersteunt 4K120, dat betekent dat je een hoge verversingsnelheid krijgt wat ideaal is voor gaming. Consoles zoals de Nintendo Switch 2 en de PlayStation 5 Pro maken hier goed gebruik van.

Ook krijgen we een ingebouwde USB-hub die zich aan de zijkant van het paneel begeeft met maar liefst vier USB 3.1 aansluitingen. Ook is er natuurlijk een 3.5mm uitgang om je speakers of hoofdtelefoon op aan te sluiten.

Het paneel ondersteunt niet alleen de laatste technologie op het hardwaregebied, maar zo zien we ook een aantal leuke items die voor verschillende partijen leuk zijn.

Voor de gamers is er Adaptive Sync aanwezig, wat betekent dat deze ook kan werken met de G-SYNC technologie van NVIDIA. Om een optimaal beeld te krijgen in je games is er ook een HDR-optie aanwezig. Zo is de monitor gecertificeerd met een HDR400 certificaat, wat je meer levendigheid moet geven in kleuren en contrasten. Meng dit samen met een responstijd van 0.5 ms en je hebt een must-have monitor voor gaming, of dit nu competitive games of pakkende singleplayer verhalen zijn.

Voor onze content creators die met meerdere apparaten tegelijk werken is Picture-in-Picture/Picture-by-Picture niet te missen. Dat is natuurlijk wel welkom op een Fast IPS-paneel, wat bekend om staat om zijn hoge kleuren accuraatheid maar ook het gebrek aan ghosting.

Wat wel vreemd is, voor een monitor die óók is gericht op content creation, is dat er twee belangrijke opties missen. Er is namelijk geen optie om 10-bit kleur aan te zetten, wat bij professionelere jobs toch wel zeker van belang is om de juiste kleuren te krijgen. Ook mist de mogelijkheid om te kiezen tussen sRGB of DCI-P3 (iets dat van belang is voor een kleine groep content creators).

Absoluut of niets

Zoals al eerder werd gezegd, is de AOC U27G4R een dual-frame monitor. Hierbij hanteert de monitor twee specifieke resoluties als “native”, dit zijn de standaard Full-HD (1920×1080) én 4K (3840×2160). Natuurlijk zijn dit nog steeds industrie standaard resoluties, maar merken we de laatste paar jaren dat het nieuwe normaal toch ligt bij een 1440p (2560×1440) resolutie ligt. Heb je de U27G4R aangesloten en wil je per sé een 1440p resolutie gebruiken, dan zul je een aantal probleempjes kunnen verwachten.

Bij het handmatig selecteren van resolutie in Windows 11, merkte ik dat het beeld wazig werd en zijn prestaties verloor. Het paneel vindt het namelijk niet leuk om op deze resolutie iets te projecteren, en laat het zeker merken wanneer je gaat gamen. Vaak merkte ik dat de monitor meerdere keren aan en uit ging om alsnog de gewenste resolutie te projecteren, met soms tot gevolg dat mijn computer vastliep vanwege de impulsen die de monitor doorgeeft.

Laat je de monitor het werk doen en knutsel je niet met de resolutie, dan werkt het paneel vlekkeloos. Zelf heb ik hem voornamelijk op de 4K-resolutie gehad vanwege meer screen real-estate en scherpheid van het paneel zelf.

De 1080p modus heb ik getest, maar ben ik geen fan van. Je krijgt weliswaar een zeer hoge verversingsnelheid die je nóg meer een competitive edge zou moeten geven, maar dat betwijfel ik. Zo werd ik niet opeens een Counter-Strike god of Rocket League pro, maar gingen mijn prestaties eerder achteruit omdat ik niet kon wennen aan het screen door effect die de 1080p resolutie met zich meebrengt op een 27 inch paneel.

Verdict

De AOC U27G4R is een prima monitor voor mensen die een entree willen maken in de wereld van 4K computing of gaming. Het paneel is zeer scherp en levendig dankzij het gebruik van een IPS-paneel. Ook helpt de lage verversingsnelheid zeker in games zowel op PC als op console.

Vreemd vind ik wel de keuze dat er geen “echte” content creation opties zijn in deze AOC monitor. De optie om 10-bit kleurendiepte aan te zetten mist én hebben we geen optie om te kiezen uit DCI-P3 of standaard sRGB.