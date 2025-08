Honkai Star Rail – Patch 3.5 “Before Their Deaths”

Honkai Star Rail, de Trailblazer en de Astral Express gaan verder in patch 3.5 genaamd “Before Their Deaths”. Dit vervolg markeert ook het tweede deel van het grote verhaal.

In de vorige patch van Honkai Star Rail deed de Trailblazer een belofte aan Phainon en nam de rol van de “Deliverer” op zich. Als wederdienst ontketende Phainon zijn vlammende toorn op Nanook, waardoor de opmars van Irontomb opnieuw tot stilstand kwam. Maar de reis is nog lang niet ten einde—het redden van Amphoreus blijft een onvermijdelijke uitdaging.

Tijdens de nieuwe Trailblaze-missie zal de Trailblazer Cyrene vergezellen in een nieuwe cyclus van “Eternal Recurrence”, waarin ze duizend jaar terugreizen naar het oude Okhema. Dit was het tijdperk waarin Imperator Cerydra, houder van de Wet “Coreflame” en heerser over Okhema, voorganger van Aglaea, nog op de troon zat.

Bekijk hier de laatste trailer:

Twee nieuwe personages, en twee oude bekenden

Honkai Star Rail’s nieuwste patch introduceert twee krachtige nieuwe personages voor het Trailblazer-team. De eerste is Hysilens, commandant van de ridders van de heilige stad, een 5-sterren Fysiek-Type personage die het Pad van Nihility volgt. Hysilens blinkt uit in combinatie met personages die gespecialiseerd zijn in DoT (Damage over Time). Haar Ultimate creëert een speciale Zone die, zolang deze actief is, extra DoT toebrengt bij elke bestaande DoT op vijanden. Tevens vermindert ze de ATK en DEF van alle vijanden. Haar Basisaanval, Skill en Ultimate hebben elk kans om willekeurige soorten DoT toe te passen. Haar Skill verhoogt ook de schade die vijanden ontvangen, wat de totale schade-output van het team versterkt.

Het tweede personage is Imperator Cerydra, een 5-sterren Wind-Type personage dat het Pad van Harmony volgt. Ze is de houder van de Wet Coreflame en begon als grondlegger van de allereerste Flame-Chase Journey. Als meesterstrateeg, geïnspireerd door de principes van schaken, blinkt ze uit in langetermijnplanning en bevelvoering. Haar Skill geeft een bondgenoot de opwaardeerbare buff “Military Merit”, wat de ATK verhoogt en extra schade toebrengt. Naarmate het gevecht vordert, stijgt de buff in niveau. De getroffen bondgenoot krijgt verhoogde CRIT DMG en All-Type RES PEN bij gebruik van Skills, en kan zelfs Skill-effecten kopiëren voor extra teamoutput. Haar Ultimate brengt schade toe aan alle vijanden en vergroot haar eigen Charge, wat zorgt voor blijvende teamondersteuning.

Verder keren 5-Star personages Kafka en Silver Wolf terug tijdens de eerste en tweede helft van de Version 3.5 warp-event. Een lange tijd nadat deze twee personages een rerun hebben gehad.

Nieuwe gameplay toevoegingen

In Honkai Star Rail patch 3.5 krijgen we ook een nieuw speelbaar gebied: Styxia, de Stad van Oneindig Vertier. Het verhaal bereikt een keerpunt wanneer Trailblazers oog in oog staan met Lygus, een vijand die voortdurend wisselt tussen twee vormen. Naarmate de strijd escaleert, kunnen zijn ware identiteit en motieven stukje bij beetje onthuld worden.

Als limited-time event zullen we “Chrysos Maze Grand Restaurant” krijgen. In dit evenement beheren Trailblazers samen met de Chrysos Heirs een restaurant in Aedes Elysiae. Als restaurantmanager serveer je heerlijke gerechten aan de feeën van de Membrance Maze en renoveer je het vervallen etablissement om hun lof en steun te verdienen. In het “Old Brews & New Friends”-event kruipen Trailblazers opnieuw achter de bar als gast-drankmenger in de Dreamjolt Hostelry, waar ze drankjes mixen en oude bekenden ontmoeten voor hartverwarmende momenten.

Hoyoverse staat dit jaar ook op Gamescom in Keulen, en wij zijn natuurlijk aanwezig. Zij nemen niet alleen Honkai Star Rail mee maar ook Genshin Impact én Zenless Zone Zero. Wij gaan dit jaar zeker de volledige booth coveren eveneens als alle games. Blijf dus zeker lezen!