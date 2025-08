Leopold Kills a God nu op Kickstarter – Demo beschikbaar

GameSetBoy ontwikkeld pixel art Gameboy-like games voor fans van dit tijdperk. De ontwikkelaar lanceert nu een nieuwe Kickstarter campaign voor Leopold Kills a God en jij kan de demo spelen!

Leopold Kills a God is een parody RPG, gebaseerd op het Gameboy tijdperk. Het is geïnspireerd door games als Undertale, Final Fantasy Legend 2 en Mother. Leopold brengt plotlines uit RPG titels van die tijd terug, zoals het dealen met goden of god-like personages, maar in de meest normale settings. De game zal meerdere mogelijkheidsgraden hebben en laat spelers nadenken over keuzes, midden in combat. Je kan de demo hier spelen en de Kickstarter hier steunen!

Leopold Kills a God features

Aanpasbare moeilijkheid voor casual en hardcore spelers;

Turn-based combat uit de goede oude Gameboy tijden;

Experimenteren met items voor unieke rewards;

Side quests met weirde personages en gekke gebeurtenissen;

Een magie-systeem waar je kan mixen en matchen met spells;

Hilarische dialogen die je niet verwacht.

GameSetBoy is een one-man-army. Deze man stopt hart en ziel in zijn games en doet dit uit passie. In 2023 bracht hij Love Always Runs Away uit. Ben jij benieuwd naar Leopold? Laat het ons weten!