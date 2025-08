Nioh 3 ziet aanpassingen na Alpha Demo

Vorige maand mochten PlayStation spelers aan de slag met de Alpha Demo voor Nioh 3. Het derde deel in de franchise betreed het Open Wereld genre en daar mochten we al heel eventjes een glimp van nemen in de Nioh 3 Alpha Demo. Vandaag laten Team Ninja en Koei Tecmo weten wat ze van plan zijn om aan te passen na de ontvangen feedback.

Een hele nieuwe Nioh game in een open wereld Daar vind men iets van. Niet alleen speelt de game zich af in een open wereld, maar ook andere gameplay elementen zijn op de schop gegaan. Zo zijn er twee speelstijlen om uit te kiezen en te veranderen: Ninja en Samurai. Beide spelen ze heel anders en hebben ze andere wapens en andere uitrusting. Hiermee rekent Team Ninja ook af met het stance systeem waar we de afgelopen games mee gewend raakte.

Nioh 3 is dus niet zomaar een vervolg, maar een heel ander soort game met uiteraard wel dezelfde verschijnselen in hetzelfde universum. Yokai, Spirit Animals, Amrita en dat soort dingen keren terug. Op basis van feedback van de spelers gaan Team Ninja en Koei Tecmo een aantal dingen aanpassen. Je kunt de hele lijst hier doorlezen, maar enkele highlights zijn als volgt:

Adjust gimmicks and enemies that were unreasonably difficult.

Improve the overall quality of background graphics.

Improve the visibility and balance of stages and the open field, and make exploration elements easier to understand and more well-balanced.

Improve the quality of multiplayer mode.

Reduce the HP for some overpowered enemies.

Increase the amount of items the player can carry.

Nioh 3 komt ergens in het begin van 2026 naar de PlayStation 5 en pc. In tegenstelling tot de voorgaande Nioh games, is deze vanaf dag één speelbaar op pc. Een exacte release datum is nog niet vrijgegeven. Op moment van schrijven is er geen demo meer speelbaar.

Nog even terugblikken naar het voorgaande deel?