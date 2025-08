Razer opent AI Centre of Excellence in Singapore

Razer investeert veel in AI en streeft ernaar om drie grote AI hubs over de wereld heen te openen. De eerste? Die is nu geopend in Singapore. Europa en Amerika zullen volgen. Het doel? Meer AI en vooral ook betere AI!

We kennen Razer allemaal wel van hun product line-ups voor de gaming- en e-sports industrie. Vandaag lanceert het bedrijf hun eerste AI hub, het AI Centre of Excellence in Singapore. Razer wilt drie van deze hubs over de wereld plaatsen, om zo interconnected AI hubs te realiseren. Razer wilt hiermee de AI trend in gaming voor zijn.

Global AI Centres of Excellence are a strategic investment in AI gaming. By advancing research, talent, and product innovation, we aim to lead the future of gaming. Our Singapore centre will be a key driver of this mission, alongside our hubs in Europe and the USA. Our goal is to empower game developers with the tools that deliver more immersive, intelligent, and efficient gaming experiences at scale.”