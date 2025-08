Review: Tony Hawk Pro Skater 3+4

Dé iconische skate game van het verleden is wéér back, natuurlijk heb ik het over Tony Hawk Pro Skater 3+4. Waar we een paar jaren geleden games 1+2 in een remaster jasje kregen, is nu de andere helft van de Pro Skater games aan de beurt.

Als je bent opgegroeid met een skateboard onder je arm en een controller in je hand, dan zit Tony Hawk’s Pro Skater ongetwijfeld diepgeworteld in je gamer-DNA. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 gooit twee klassiekers in de blender en serveert ze met een frisse laag polish. Maar is het een smakelijke throwback of gewoon een opgewarmde maaltijd?

De remake is niet gemaakt door Vicarious Visions, de studio achter THPS 1+2, maar door Iron Galaxy. Nieuwe handen aan het roer dus! Hoewel de aanpak verschilt, is het resultaat alsnog indrukwekkend. De technische kant van de game is stabiel, strak en goed geoptimaliseerd. Toch zal de verandering van ontwikkelaar door sommigen gevoeld worden in bepaalde designkeuzes. De algemene flow voelt bijna hetzelfde als het vorige deel.

Check ook zeker de review die Jordy heeft gedaan van deel 1+2!

Klassiekers onder handen genomen

Tony Hawk Pro Skater 3, ook wel bekend als THPS3, bracht de revert en de spine transfers naar de skategemeenschap—waardoor combo’s uitgroeiden tot krankzinnige point-chains. THPS4 liet tijdslimieten vallen en gaf je de vrijheid om te skaten hoe jij dat wilde. Die twee gecombineerd gaven een gevoel van evolutie in de serie.

Nu, jaren later, keert die vibe terug, maar met een twist. En ja, de soundtrack… daar komen we straks op terug. 😉

Deze remake is een goede balans van beide games, zo zijn alle tricks uit beide games mogelijk in alle levels. Ook kun je ervoor kiezen of je met een timer wilt skaten of niet, zo kun je het gevoel van tijsdruk met een timer uit deel 3 aanhouden of juist de vrijheid zonder klok van deel 4.

Iets meer van “nu”

De besturing voelt strak en responsief, maar is zeker eventjes weer oefenen na het spelen van skate games zoals Skate 3 of Session. Kickflips, heelflips, reverts en manuals gaan naadloos in elkaar over dankzij de simpele inputs. Of je nu casual speelt of tot diep in de nacht combo’s perfectioneert, het skategevoel is nog steeds verslavend goed als je het te pakken hebt.

Heb je toch last van skill issue? Geen probleem. Respawns zijn vliegensvlug, maar zijn wel veranderd. Geen iconische wipeouts meer waarbij je wat tandjes tuft met wat bloed erbij, maar dit keer sta je direct op je board door middel van een “glitch” effect. Hierdoor blijf je enigszins je flow behouden, maar je combo score uiteraard niet.

Je skatet op iconische plekken als Airport, LA en Foundry, die prachtig zijn opgepoetst. Zodanig goed dat ik soms eventjes moest oriënteren waar ik was. Elk level is een ode aan het origineel—maar dan in 4K met extra detail. Toch is niet alles gebleven: het level Chicago (die origineel stamt uit Matt Hoffman’s Pro BMX 2) en Red Dead Carnival schitteren in afwezigheid.

Gelukkig zijn wel drie gloednieuwe levels toegevoegd in het vierde deel om het goed te maken: Movie Studio, Waterpark én de secret stage Pinball En verrassend? Ze voelen alsof ze er altijd al bij hoorden, zo voelde Waterpark en Pinball aan als een van de beste levels. Een zeldzaam staaltje design waarbij nieuw en nostalgie naadloos samenvloeien.

Hits, oud ontmoet nieuw en minder edgy

De muziek in THPS-games is heilig. In deze remake zijn slechts tien originele tracks behouden—de rest is aangevuld met nieuwe muziek die gekozen zijn door Tony Hawk en zijn persoonlijke team. Gelukkig passen de nieuwe nummers bij de sfeer van de game, maar puristen zullen het verschil merken. Motorhead en andere klassiekers zoals CKY zijn er nog, maar het totaalplaatje heeft een andere smaak met weliswaar dezelfde vibe. Een combinatie tussen, metal/punk én hip hop.

Je kunt je eigen nummers uploaden, wat een gave toevoeging is—en een oplossing voor wie de originele vibe mist.

Qua skaters zien we ook een verandering in het personage roster. Grote namen als Tony Hawk, Rodney Mullen en zelfs Bam Margera zijn van de partij. Toch zijn sommige klassieke pro’s vervangen door hedendaagse toppers zoals Nyjah Huston en Yuto Horigome. Het geeft de game een modern randje, al zullen old-school fans een paar gezichten missen. “Secret Skaters” zijn ook niet meer wat ze waren—Darth Maul is met pensioen, Daisy heeft een baan gevonden en Jango Fett heeft al zijn bounties weten te busten. Daarvoor maakt Michelangelo van de Ninja Turtles een verschijning, eveneens als de Doom Slayer en zijn aardsvijand de Revenant. Gek? Zeker. Grappig? En of.

THPS stond bekend om zijn brutale en soms seksueel getinte humor, ook waren zij niet vreemd van questionable cutscenes of acties die tijdens je gameplay gespot konden worden. In deze editie is dat iets milder geworden. Seksueel getinte grappen en dialogen zijn vervangen door content die “meer van deze tijd” zijn. Dat maakt het toegankelijker voor een nieuw publiek en zeker de jeugd. Naar mijn mening neemt het wel weg van waar de game bekend om stond, en mis ik deze absurde humor wel.

Verdict

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 is geen simpele remake. Het is een modern eerbetoon aan twee van de meest geliefde delen uit de serie. Het skaten voelt nog steeds fantastisch, de levels zijn een bom van nostalgie, en de soundtrack (ondanks veranderingen) brengt je weer terug naar de tijd van toen je nog kind was.

Er zijn dingen veranderd, zeker. Maar de vibe? Die leeft nog steeds. En voor iedereen die ooit ‘Skater of the Year’ probeerde te worden in z’n slaapkamer: deze game is jouw comeback-tour.