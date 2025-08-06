Guild Wars 2: Ontmoet de Evoker, Amalgam & Conduit

De Elite Specializations voor Visions of Eternity worden in drie batches onthuld. Batch 1 en 2 zijn inmiddels al bekend. Nu is het tijd voor de Elementalist, Engineer en Revenant om hun debuut te maken in Guild Wars 2.

The Evoker – Elementalist

De Evoker is een spirituele summoner die gebruik maakt van familiars. Na het zien van deze class ben ik direct geneigd om een Elementalist te gaan mainen voor Visions of Eternity, dit is in ieder geval visueel de meest interessante spec tot nog toe. Ieder element heeft een andere familiar, van een vos tot een otter. Al deze metgezellen kunnen support skills gebruiken, die passen bij hun corresponderende element.

The Amalgam – Engineer

De Amalgam heeft onderzoek gedaan naar Oozes en kan hun substance gebruiken om te ontwijken, aanvallen en supporten. Een enorm passend thema voor een Engineer, gezien deze ook constant onderzoek doet naar alles dat leeft in Tyria. Je toolbelt wordt vervangen met mercurial mold, waarmee jij verschillende soorten slimes kan benutten voor attacks of skills.

The Conduit – Revenant

Razah, degene die jou in Guild Wars: Nightfall geholpen heeft met het verslaan van de gevallen god Abaddon. Jij als Revenant kan Razah’s spirit gebruiken om je aanvallen te versterken. Hierdoor ga je wederom gebruik maken van je connectie met The Mists. Deze spec geeft jou meerdere forms/ stances, zoals de Assassin stance, waarmee je snel en kundig aan kan vallen.

