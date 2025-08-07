Background

Elena Siegman keert terug voor laatste Zombies Easter Egg

Nieuws 19 Jordy Gerritse 7 augustus 2025

Black Ops 6 Reckoning Elena Siegman

Goed nieuws voor alle Call of Duty: Zombies fans. Elena Siegman, de bekende zangeres van de Zombies Easter Egg nummers keert terug voor de finale van Call of Duty: Black Ops 6 Zombies. Ze deelt dit nieuws via social media met een korte teaser over wat fans te wachten staat.

Season 5 begint vandaag voor Call of Duty: Black Ops 6. Het is het laatste seizoen voor deze game voordat Activision overstapt op Call of Duty: Black Ops 7. Het Zombies verhaal gaat gelukkig dus snel verder, maar vanaf vandaag mag je al aan de slag met de finale van het verhaal van Zombies in Black Ops 6. In deze nieuwe Zombies map, mag je dus ook gaan zoeken naar koptelefoontjes om het Easter Egg liedje af te spelen die niemand minder dan Elena Siegman terugbrengt.

Reckoning is de aller laatste Zombies map voor Call of Duty: Black Ops 6. Tot nu toe hebben we steengoede, tot iets minder leuke maps gehad voor de zombies mode, maar Zombies is in een hele lange tijd niet meer zo leuk geweest als in Black Ops 6. Het vorige seizoen hebben we helaas geen nieuwe map gekregen, dus fans kunnen niet wachten om aan de slag te gaan met de bombastische finale die Reckoning belooft te zijn. Wij gaan er in ieder geval zeer binnenkort induiken en brengen jou heel snel ons oordeel in onze review voor het vijfde en laatste seizoen van Black Ops 6. Nog even de trailer bekijken?

Wat vonden we eigenlijk van Season 4?

