Preview: Grounded 2 (Early Access)

Grounded introduceerde een uniek concept – jezelf verkleinen en de wereld der insecten exploreren. Grounded 2 doet precies dit, maar brengt meer features, een mooiere wereld, nieuwe enemy types en een nieuw verhaal.

Obsidian is lekker bezig. Avowed beviel ons goed, The Outer Worlds 2 komt eraan en ook Grounded krijgt nu dus een sequel. Deze survival game biedt manieren om jezelf te beteren, zoals geen enkele survival game dat kan. Het is een bron voor creatieve vrijheid en dat ligt aan een aantal hele belangrijke aspecten. De game is nog in early access, maar wij hebben al een aantal uurtjes gekeken naar al het nieuwe en verbeterde tegenover het eerste deel. Onze impressie? Die vind je hier!

Gameplay

Het brood en boter van Grounded 2 is natuurlijk de gameplay. Grounded had enorm toffe features en elementen, maar was een lastige game om solo te spelen volgens veel fans. Daar heeft Obsidian naar geluisterd, gezien je steeds meer voeting krijgt. De game is daarentegen nog steeds enorm lastig en heeft een diepgaand crafting systeem dat je goed aan het denken zet. Sterker nog, het duurde bij mij echt een paar uurtjes voor ik de gameplay loop begreep en ik wist wat ik kon en moest doen om te overleven.

Om te overleven in deze harde wereld vol grote insecten, losliggend afval en giftige planten, zal je slim moeten zijn en vooral ook resourceful. De game gooit verscheidene uitdagingen naar je en gaat er ook stiekem een beetje vanuit dat je weet wat je doet. Dit zorgt ervoor dat onboarding in deze game lastig kan zijn. Er zijn weinig visuele elementen om je op weg te helpen in de UI en de wereld. Voor de echte survival fan een walk in the park (haha), voor nieuwe spelers een lastige opgave.

Hoe overleef je precies? Nou, door de hele wereld kan jij materials krijgen – van insecten, planten, de grond en door te combineren. Je kan steeds meer recipes leren en die benutten om nieuwe wapens, armor en tools te maken. Dit systeem is ietwat ingewikkeld in je eerste uren, maar wanneer het klikt juist heel intuïtief. En een tip vanuit mij: Zorg dat je zo snel mogelijk een mount krijgt, of bevriend raakt met wat insecten, dat gaat je echt helpen wanneer je een solo-avontuur aan wilt gaan.

Combat voelt goed, maar soms ook een beetje stijf, liggende aan het soort wapen dat je gebruikt. Dit geld ook voor je gathering tools. Hier zit nog wel wat werk in, maar de basis is er en ik ben benieuwd hoe Obsidian hierop verbeterd in de komende maanden. Door de verschillende enemy types ervaar je altijd een nieuwe vorm van gevaar, wat de game op een leuke manier uitdagend maakt. Daarnaast is de mogelijkheid om te dodgen een sterke toevoeging!

Brookhollow Park

De map waar jij in gaat spelen is immens groot, zit vol met verschillende soorten gebieden en points of interest en daagt je uit om goed te kijken naar hoe jij exploratie aan wilt vliegen. Brookhollow Park is een knap staaltje world building, dat moet ik gezegd hebben. Traversal kan via je mount, maar je kan ook zeker klimmen, grotten ontdekken en vooral veel nieuwe materials farmen. Iedere keer dat je ergens op bent geklommen en meer overview hebt over het park, dan zie je hoe volbepakt en mooi de wereld daadwerkelijk is.

Op verhaalgebied lijkt de game heel erg op zijn voorganger. Het verhaal wordt ontdekt via laboratoriums, videobanden/ tapes en door grotten te ontdekken. Grounded 2 zet verder een mysterieus verhaal en je wilt snel op zoek naar dé antwoorden. Dit zorgt ervoor dat de story altijd engaging is!

Graphics, audio & performance

Grounded 2 is een enorm mooie game, die ook aardig polished is. De game heeft een unieke uitstraling, dit komt mede door de niet vaak geziene setting, maar wanneer je verder kijkt dan zie je dat Obsidian echt maatwerk heeft geleverd. Grounded 2 is een survival game, dus die wereld moet meerdere biomes hebben. Hoe ga je dat doen in deze setting? Nou, door creativiteit boven realisme te stellen. Dat doet Obsidian hier op grafisch gebied enorm goed. Zowel de wereld, als de enemy types en characters zien er enorm gelikt uit. Het is een wat meer kinderlijk stijltje, maar dat past perfect bij de tone-of-voice die door de hele game gehanteerd wordt.

Kijken we naar performance, dan heb ik weinig te klagen. Ik heb de game getest met een Ryzen 5/ RTX 2060 en een i9/RTX3080. Beide setups draaide de game soepeltjes. Waar ik bij mijn mindere setup de game wel op low heb gespeeld met 45-60fps, draaide mijn betere setup de game makkelijk op 60fps met de high preset. Wat me wel is opgevallen, is het gebrek aan grafische settings. Er is geen DLSS, je kan geen specifieke elementen aanpassen in de settings. Dit is een groot aandachtspunt om de game toegankelijk te maken voor iedere setup. PC-gamers willen die vrijheid en hopelijk geeft Obsidian deze in de long run.

Audio design is naadloos. Ieder insect heeft een herkenbaar geluid, alles dat je doet in de game geeft audio feedback en ook je dopamine wordt aangevuld wanneer jij de screech van een doodgaand insect hoort.

Early Access verdict

Grounded 2 is op ieder aspect een verbetering op de voorganger. Het is een game met een uniek concept, een mooie wereld, toffe crafting opties en nog zoveel meer. Ik zie mezelf met de volledige launch wel meer uren steken in deze titel. Je kan hem namelijk spelen via Steam of Game Pass, dus toegankelijk is ’t sowieso. Ik kan de early access ook echt aanraden aan fans van de eerste game, survival fans en ook Obsidian fans natuurlijk.