Dit is de Nintendo Indie World Showcase van augustus 2025

Na de Nintendo Partner Direct van vorige week, is het nu ook tijd voor een Nintendo Indie World Showcase. Hierin worden de wat kleinere third-party titels showcased. Wij hebben even alle games voor je verzameld. Kijk je mee?

Indie games nemen de wereld over met kwaliteit, passie en inmiddels een eigen categorie tijdens de eindejaar award shows. Meer dan genoeg reden om jullie even in te lichten over alle nieuwe indie titels die naar de Nintendo Switch of Switch 2 komen!

Mina The Hollower – 31 oktober 2025

Yacht Club Games brengt een old-school Zelda-achtige puzzle game met combat uit. Het is een nostalgische take op NES games. Yacht Club kennen we ook van de Shovel Knight games, dus dat zegt genoeg over de hoge kwaliteit die we kunnen verwachten!

Well Dwellers – 2026

Deze game ziet er qua art direction enorm uniek uit. Crypt Custodian ontwikkelaar Kyle Thompson laat deze nieuwe titel zien met veel trots. Jij speelt als Glimmer, een kleine vogel met een matchstick, die probeert zijn familie te redden van een evil queen. De wereld en grafische stijl zijn echt uitgesproken. Check zelf maar even!

Neverway – 2026

Neverway verteld het dramatische verhaal van Fiona, die vanuit haar dead-end baantje opnieuw wilt beginnen op een boerderij. Ergens wordt zij de immortal herald van een dode god. Klinkt als een flinke plottwist? Check de trailer maar eens, dan weet je wat voor je in petto staat.

Herdling – 21 augustus 2025

Een game die vrij snel al uit gaat komen, is Herdling. Deze adventure game komt van de makers van de FAR games en de publisher van Firewatch. Het draait om een grote Scandinavische expeditie met een horde aan liefhebbende beesten, die jij met je mee op pad neemt.

Is This Seat Taken? – Nu beschikbaar

Een game waar mijn partner wel warm van zou worden is This Seat Taken? Deze game komt uit, oh wacht, gister! Het is een puzzle game die je kan spelen op je Switch, maar ook gewoon op je telefoon. Check de launch trailer hier beneden!

Little Kitty, Big City krijgt photo mode

Little Kitty, Big City: The Picture Purrfect update komt dit jaar nog naar de Nintendo Switch. Daarnaast krijg je ook meer speelbare gebieden, nieuwe characters, nieuwe outfits en hoedjes en nog veel, veel meer toffe content.

Content Warning – 2026

Get famous or die trying! Dat is de omschrijving van deze game. Jij bent zo’n sukkel die enge dingen gaat filmen en daarmee kwaad op zichzelf afroept. Deze co-op horror kan eng zijn, maar natuurlijk ook een boel komedische timing bieden.

Zo zijn er nog een aantal toffe games zoals Glaciered, Ultimate Sheep Raccoon Slides, Ball x Pit en nog veel, veel meer. Benieuwd naar de hele Indie Showcase van Nintendo? Check de hele video hier!