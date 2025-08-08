Nintendo neemt de volgende games mee naar Gamescom

GamescomNieuws 19 Jordy Gerritse 8 augustus 2025
Gamescom staat bijna om de hoek. Een dikke week voor het feest, net over de grens gaat beginnen, maakt Nintendo eindelijk bekend welke games zijn meenemen om te showcasen op de Nintendo Switch 2.
Enkele games die we gaan zien van Nintendo op Gamescom zijn al verschenen. Zo mogen nieuwsgierige spelers aan de slag met Cyberpunk 2077, Donkey Kong Bananza, Mario Kart World en Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV. Ook mogen fans aan de slag met Nintendo Switch 2 titels die later dit jaar nog zullen verschijnen. Deze zijn als volgt:
Ten slotte mogen spelers aan de slag met enkele Game Cube titels via de Nintendo Switch Online + Expansion Pack selectie. Welke titels hier speelbaar zijn, is niet bekend.
Dieses Jahr findet ihr uns vom 20. bis 24. August wieder auf der @gamescom!
Besucht unseren Stand in Halle 9, um aktuelle und neue Spiele für Nintendo Switch 2 von uns und unseren Partnern zu spielen, an Fun-Turnieren teilzunehmen und vieles mehr!
Wir freuen uns auf euch! pic.twitter.com/dG1vFIiSVc
— Nintendo DE (@NintendoDE) August 7, 2025
Ga jij naar Gamescom? Welke Nintendo-game ga jij dan spelen? Ben je er niet bij? Laat ons dan gerust weten over welke titel je graag meer wilt weten. Dan proberen wij jou na afloop van het evenement via een preview bij te praten!
